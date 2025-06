De film van The Legend of Zelda komt nog later

We vonden al dat het filmproject erg lang op zich laat wachten, maar dat wordt nog wat langer. De film van The Legend of Zelda verschijnt pas op 7 mei 2027. Gelukkig is het niet zo’n grote vertraging als de Avengers-films hebben opgelopen, die een half jaar later komen. Zelda zou eigenlijk 26 maart 2027 verschijnen, dus het is anderhalve maand langer wachten.

The Legend of Zelda-film komt later

Waarom Nintendo hiervoor kiest is onbekend, maar Shigeru Miyamoto, de man achter Mario en Zelda, zegt dat er extra tijd nodig is om de kwaliteit van de film te verbeteren. Grappig detail is dat 7 mei eigenlijk de datum was van Avengers: Secret Wars. Die film heeft door zijn vertraging blijkbaar een aantrekkelijk releasemoment achtergelaten. Een gat waarin Nintendo graag springt. Avengers: Secret Wars verschijnt 17 december 2027.

Miyamoto schrijft: “Dit is Miyamoto. Om productieredenen veranderen we de releasedatum van de live-actionfilm van The Legend of Zelda naar 7 mei 2027. Dit is enkele weken later dan de oorspronkelijk aangekondigde releasedatum, en we zullen de extra tijd gebruiken om de film zo goed mogelijk te maken. Bedankt voor je geduld.”