De The Legend of Zelda-film verschijnt op deze datum

Er is een live-action film van Zelda in de maak en het is nu gelekt wanneer de film verschijnt. Volgens Wario64, een bekend lekker, verschijnt de film op 26 maart 2027. Sommige fans houden hun hart vast, want het is een enorm populaire gamereeks die al vele jaren meegaat. Bovendien is hoofdpersonage Link ook niet in eenieders ogen hetzelfde.

The Legend of Zelda-film

Sommigen zien Link als een wat stillere kracht, anderen juist als een bijdehand ventje. En over ventje gesproken: is hij nou een kind, een tiener, een volwassen man? Van game tot game maakt dat niet zoveel uit, maar in een film wordt er wel ineens vrij veel ingevuld voor de kijker. Het is onduidelijk of het nou Tom Holland is die Link speelt of niet. Ook is er nog geen Zelda bekend, of wie de stem doet van de immer irritante Navi. Hey, listen!

Die werd namelijk ook genoemd als hoofdrolspeler in een The Legend of Zelda-serie die op Netflix zou verschijnen. Hier was zo rond het jaar 2020 nieuws over, maar uiteindelijk bleek Nintendo het wat te spannend te vinden en trok het de serie toch in. De film lijkt er wel te komen en is ook door Nintendo bevestigd.

Dat The Legend of Zelda dan pas in 2027 komt is niet zo vreemd: het project moet ook rekening houden met de opvolger van de Mario-film, die in 2026 wordt verwacht.