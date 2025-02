ENGWE P275 ST e-bike: veelzijdige krachtpatser voor stad of avontuur

De ENGWE P275 ST e-bike is een van de nieuwste toevoegingen aan de snel groeiende markt van elektrische fietsen. Met een opvallend design, krachtige prestaties en veelzijdige functionaliteiten belooft deze e-bike zowel stedelijke forenzen als avontuurlijke fietsers te imponeren. In deze review duiken we dieper in de kenmerken, prestaties en gebruikservaring van de ENGWE P275 ST e-bike en ontdekken we waarom deze fiets een uitstekende keuze kan zijn.

Design en kwaliteit

De ENGWE P275 ST valt direct op door zijn robuuste, moderne ontwerp. Het frame is gemaakt van hoogwaardig aluminium, wat niet alleen zorgt voor duurzaamheid, maar ook een relatief laag gewicht geeft voor een e-bike in deze categorie. De matte afwerking geeft de fiets een stijlvolle uitstraling die zowel minimalistisch als krachtig oogt.

Een groot pluspunt is de lage instap, waardoor de fiets gemakkelijk toegankelijk is voor rijders van alle leeftijden en lengtes. De 27,5-inch banden bieden een perfecte balans tussen stabiliteit en wendbaarheid, ideaal voor zowel stedelijke straten als onverharde paden. Met vering op de voorvork en zadelpen worden schokken effectief geabsorbeerd, wat het rijcomfort aanzienlijk verhoogt.

Motor en accu

De krachtbron van de ENGWE P275 ST is een 250W Ananda-middenmotor met een indrukwekkend koppel van 70 Nm, wat zorgt voor soepele en krachtige ondersteuning in diverse omstandigheden. Of je nu een steile heuvel oprijdt of snel wilt accelereren in het verkeer, de motor levert consistente en betrouwbare prestaties. Met een topsnelheid van 25 km/u voldoet deze e-bike aan de Europese regelgeving.

De verwijderbare 36V 19,2Ah Samsung lithium-ionaccu biedt een maximale actieradius van maar liefst 260 kilometer in de Eco-modus. In hogere ondersteuningsniveaus, zoals PAS 5, kan de actieradius korter zijn, tot ongeveer 150 kilometer. Voor dagelijks gebruik is een gemiddelde actieradius van 80 kilometer een realistische verwachting, afhankelijk van het terrein en de rijstijl. Het opladen van de accu duurt ongeveer 6 uur en dankzij het verwijderbare design is dit eenvoudig thuis of op kantoor te doen.