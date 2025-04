Wetenschappers vinden sterkste tekenen van buitenaards leven tot nu toe

We zijn nog nooit zo dichtbij het vinden van buitenaards leven geweest. Dat is in ieder geval wat wetenschappers zeggen. De tekenen komen niet in de vorm van figuurtjes met grote ogen en grote voorhoofden, maar in de vorm van gas. In de atmosfeer van een andere planeet zijn gassen gevonden die op aarde betekenen dat er biologische processen zijn.

Teken van buitenaards leven

We zijn als mensheid wel eens ergens tekenen van water tegengekomen, maar volgens wetenschappers waren we nog nooit zo dichtbij het echt vinden van buitenaards leven nu. Nu is dat relatief: we hebben geen direct bewijs gezien zoals een fossiel of ledemaat van een buitenaards wezen: we hebben alleen een gas gevonden rond een planeet die k2-18b heet. Hij is 124 lichtjaar bij ons vandaan te vinden en is ongeveer 2,5 keer zo groot als aarde. Eerder werd er al waterdamp gevonden op deze planeet, dus experts wisten al dat dit een kanshebber was voor meer. Toen er twee jaar geleden ook nog methaan en kooldioxide werd waargenomen, groeide die hoop alleen maar.