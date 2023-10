​Tijdmachine: MSN Messenger maakte alle ouders boos

In onze nieuwe rubriek Tijdmachine stappen we in een tijdmachine en bekijken we een bepaalde tool of object van vroeger even van wat dichterbij. Wat maakte het nou zo’n succes? Wie gebruikte het? Waarom heeft het de tand des tijds niet overleefd? Bloep-bloep: vandaag duiken we in de wereld van MSN Messenger.MSN Messenger werd populair rond het jaar 2000 en dat was een heel belangrijke tijd voor het internet.

MSN Messenger

We gingen in die tijd een beetje over van het gewone internet met het modem dat allerlei gekke geluiden maakte, naar een wat meer volwassen adsl-verbinding. Er is een programmaatje dat ervoor heeft gezorgd dat veel gezinnen nog iets eerder op adsl overstapten: MSN Messenger. Uren zaten jongeren op die messenger met elkaar te chatten en dat liep qua telefoonkosten flink in de papieren.