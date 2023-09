Consumentenbond: Bol.com vraagt woekerprijzen voor Action-spul

Consumentenbond

De Consumentenbond schrijft: "Op Bol.com staat de kalkreiniger Superfinn van Action te koop voor €9,29. Dat is ruim 6 keer zoveel als de oorspronkelijke prijs van €1,42. En de Action Spargo-schoonmaakdoekjes staan op Bol.com als voordeelbundel van 6 stuks voor €13,99, terwijl de originele prijs €0,99 per stuk is. Ook de ‘besparing’ van 10% die Bol.com suggereert voor de Silvercrest-airfryer is uit de lucht gegrepen. Het huismerk van Lidl is in de winkel bijna de helft goedkoper, namelijk €39,99 in plaats van €74,99."

Het valt de bond op dat je op Amazon moet zijn voor IKEA: of nou ja, eigenlijk beter niet. Want het bekende Matorp-bestek kost er 120,34 euro. Bij IKEA ben je er 34,99 euro aan kwijt en dat is toch een betere deal. Je doet er waarschijnlijk wel jaren mee, maar waarom zou je zo'n veel hoger bedrag voor betalen. Om maar even met een oer-Hollandse uitspraak te komen: je bent dan toch een dief van je portemonnee? Amazon geeft trouwens niet aan dat het om een IKEA-product gaat, misschien omdat IKEA het misschien niet eens is met deze gang van zaken?