Producten van buitenlandse webshops zijn vaak onveilig

De Consumentenbond deed de afgelopen 2 jaar onderzoek naar de veiligheid van producten die gekocht zijn bij buitenlandse webshops. En we bestellen massaal online, niet alleen bij Nederlandse online winkels, maar ook steeds meer bij buitenlandse webwinkels.

Niet voldoen aan veiligheidseisen

Tijdens het onderzoek werden in een tijdsbestek van 2 jaar 250 producten gekocht bij populaire online shops. Na ontvangst werden de artikelen gecontroleerd op de veiligheidseisen die zijn vastgelegd in de EU. In twee derde van de gevallen blijken de producten niet aan die eisen te voldoen. Het gaat om producten die bestelde zijn bij AliExpress, Wish.com, Amazon/Amazon marketplace, Light in the Box en eBay.