Online shoppen wint nog steeds aan populariteit

Nederlanders winkelen nog steeds graag online en bestellen steeds meer bij webshops uit het buitenland. Het CBS meldt vandaag dat er in het derde kwartaal van 2019 455 miljoen euro werd uitgegeven bij buitenlandse webshops in de EU. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018 is dat een toename van 20 procent. Het CBS en andere partijen houden deze statistieken continu bij, ook voor wat betreft bestellingen buiten de EU en in Nederland zelf.

Flinke toename in de afgelopen 5 jaar

We bestelden de afgelopen 5 jaar flink meer bij Europese webwinkels. De omzet lag in 2019 170 procent hoger dan in 2014. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want we doen en kopen nu eenmaal meer online. Het is daarnaast veel gemakkelijker geworden om met onze smartphone een bestelling te plaatsen. Elke webwinkel die zichzelf serieus neemt heeft inmiddels een app.

Het is jammer dat het CBS niet noemt welke Europese webshops het meest populair zijn in Nederland. Zalando zal zeker in de top-10 te vinden zijn, net als H&M en ASOS. Al zal die laatste uit de lijst verdwijnen vanwege de Brexit.

Nederlandse webshops doen het ook goed

Het CBS berekende dat de internetverkopen van de in Nederland gevestigde detailhandel 17,5% hoger waren in het derde kwartaal van 2019 ten opzichte van een jaar eerder. Bij de berekening wordt onderscheid gemaakt tussen 'pure' webwinkels en multichannelers, die zowel online als in de winkel verkopen. Daarvan hebben we er veel in ons land, denk bijvoorbeeld aan Albert Heijn, Jumbo, Coolblue en Hema.