Bol.com gaat concurrentie aan met Amazon en zet vol in op verkoop van kleding

De webshop wil het startpunt zijn voor Belgische en Nederlandse shoppers. Op het platform werd al veel gezocht op dames- en herenkleding en op die vraag speelt Bol.com nu in. Het biedt aanbieders de mogelijkheid om zich aan de online shop te verbinden en er hun kleding te verkopen. Volgens de webshop zijn dat onder andere bestaande partners die al accessoires, tassen of schoenen verkochten via Bol.com.

Amazon kan weleens de grootste concurrent worden van Bol.com en dat realiseert de webshop zich waarschijnlijk maar al te goed. Vanaf vandaag kun je bij Nederlands grootste webshop ook terecht voor kleding. Verkopers van dames- en herenmode mogen op de site hun producten aanbieden. Onder andere ABOUT YOU en Jack & Jones gaan Bol.com gebruiken als verkoopkanaal.

Amazon is serieuze concurrent

De populaire Amerikaanse webshop Amazon is een serieuze concurrent voor onder andere Bol.com. Ook deze winkel biedt verkopers uit binnen- en buitenland een platform aan voor het aanbieden van hun producten. Welke productcategorieën er tijdens de lancering worden aangeboden is nu nog niet bekend. In veel andere landen verkoopt Amazon een behoorlijk gevarieerd aanbod aan producten, van elektronica tot boeken en kleding. Inderdaad, dat lijkt behoorlijk op het aanbod van Nederlands grootste webshop.

Vooral kleding van partners

Bol.com zal vooral kleding van partners gaan verkopen, zo lezen we in een interview op Nu.nl. De verhouding tussen eigen producten en producten van partners in andere productcategorieën is meestal 50/50. Bij de kleding ligt dit naar verwachting op 85/15. Op die manier zijn alle maten beschikbaar en hoeft Bol.com dus minder vaak 'nee' te verkopen aan klanten.