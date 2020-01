Amazon komt nu echt naar Nederland

Amazon heeft vandaag aangekondigd dat er later dit jaar nieuwe productcategorieën worden gelanceerd op Amazon.nl. Bedrijven die hun producten willen aanbieden, zowel buitenlandse als Nederlandse, kunnen zich vanaf vandaag registreren als partner.



Amazon Nederland

“Wij zijn verheugd om nu zowel grote als kleine Nederlandse bedrijven de mogelijkheid te bieden te verkopen op Amazon.nl en onze andere Europese sites. Onze partners vergroten daarmee het aanbod voor de Nederlandse consumenten en kunnen meer klanten bereiken in binnen- en buitenland.”

Meer dan de helft van de wereldwijde verkoop op Amazon is inmiddels afkomstig uit partners. De export door mkb's via Amazon in Europa was in 2018 goed voor 6,9 miljard euro. Het bedrijf zegt enthousiast te zijn om de volgende stap te zetten in Nederland en dat het slechts een eerste stap is, maar dat ze ervan overtuigd zijn dat ze het vertrouwen van de Nederlandse consument kunnen winnen met een “ruim assortiment, scherpe prijzen en snelle en betrouwbare bezorging.”



Momenteel verkoopt de Nederlandse tak van Amazon alleen boeken en moeten klanten voor overige producten bestellen via Amazon.de, maar het is de bedoeling dat er dit jaar miljoenen producten op de site komen te staan.

Meer dan twintig categorieën

In 2014 lanceerde Amazon de Nederlandse website, een e-boekwinkel voor de Nederlandse markt. Een paar jaar later introduceerde het bedrijf het Prime-lidmaatschap in Nederland. Met een Prime lidmaatschap hebben klanten onder andere onbeperkt toegang tot Amazon Video streamen, gratis bezorging en onbeperkte opslag met Amazon Photos.

Er zijn meer dan twintig categorieën opengesteld voor verkoop op Amazon, waaronder computers, games, elektronica, speelgoed en kleding. Bedrijven die hun producten op Amazon willen verkopen kunnen kiezen tussen twee plannen; Amazon Professioneel, waar ze een onbeperkt aantal producten mee kunnen verkopen en een maandelijks abonnementsbedrag betalen van 39 euro, of Amazon Basic, waar 99 cent per verkocht product wordt betaald.

Bol.com

Amazon zal ongetwijfeld een grote concurrent worden voor de Nederlandse Bol.com. Momenteel is Bol.com nog het meest populaire e-commerce platform van ons land, maar Amazon is de grootste ter wereld en biedt veel meer internationale mogelijkheden. Je zou dus kunnen denken dat Bol.com geen schijn van kans maakt tegen Amazon, maar de strijd is nog niet gestreden. Bol.com is namelijk al jaren dé plek waar Nederland online shopt en de site scoort hoog op vertrouwen, in tegenstelling tot Amazon. Nederlanders zien het Amerikaanse bedrijf ook vaak als duurder, ondanks dat uit prijsvergelijkers blijkt dat dit niet waar is.