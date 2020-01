Alibaba gaat competitie aan met Amazon in Europa

Het Chinese AliExpress, onderdeel van Alibaba, gaat de competitie met Amazon in Europa aan door prijzen aantrekkelijk te maken voor merken. De afgelopen maanden hebben verschillende kleinere merken zich aangesloten bij het Europese platform van AliExpress, maar de grotere merken lijken volgens bronnen bij Reuters terughoudend te zijn.

Volgens de bronnen heeft AliExpress diverse grote en bekende merken benaderd, zoals Mango, Benetton en Spaanse modegroep Tendam, om hun producten op de site aan te bieden, maar met weinig succes. Sommige merken vonden dat de site niet geschikt was om hun producten te verkopen, omdat de e-commerce gigant bekend staat om goedkope imitatie producten van andere merken.

Desondanks zegt het hoofd van AliExpress, Wang Mingqiang, in een interview dat buitenlandse merken simpelweg tijd nodig hebben om het platform te begrijpen. Volgens Mingqiang kunnen de merken hun eigen ‘winkels’ creëren in het platform en zelf invulling geven aan de stijl.



Spanje

Duidelijk is dat AliExpress vooral geïnteresseerd is in de zuidelijke landen waaronder Spanje en Portugal. Dat vooral Spanje nadrukkelijk op het netvlies staat werd afgelopen zomer duidelijk toen de Chinese webshop AliExpress zijn eerste Europese winkel in de de Spaanse hoofdstad opende. De winkel is ook bedoeld om kopers de gelegenheid te geven om producten eerst te zien.

Online wil AliExpress de strijd winnen door de maandelijkse kosten voor verkopers in Spanje op te heffen t.o.v. concurrent Amazon die wel een maandelijkse abonnements-fee berekend aan zijn klanten.

E-commerce strijd

Ook Amazon onderneemt steeds meer in Europa en vorig jaar werd in een besloten LinkedIn groep bekendgemaakt dat de webwinkelgigant in 2020 naar Nederland zou komen.

Consumenten kiezen steeds vaker voor online shoppen in plaats van fysiek naar winkels te gaan. Winkelstraten worden minder druk en merken die zich niet goed online profileren raken failliet. Het is wel duidelijk dat de toekomst in online retail ligt. De grootste online retailer van ons land, Bol.com, heeft 10.5 miljoen actieve klanten en behoort al jaren tot de meest populaire winkels van zowel Nederland als België. Nu steeds meer buitenlandse e-commerce bedrijven hun pijlen richten op Europa en Nederland, zal Bol.com zich klaar moeten maken om zich te onderscheiden van de buitenlandse bedrijven en zich staande te houden.