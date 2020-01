Take Care concept van H&M nu ook in Nederland

Kledingmerk H&M introduceert het Take Care concept in Nederland . Take Care is een platform waar klanten tips en tricks vinden om kleding te repareren of vlekken te verwijderen, met als doel om de kleding zo lang mogelijk mee te laten gaan. Enkele tips die er op het platform staan zijn onder andere hoe je een kapotte rits repareert, een vlek verwijdert met tandpasta, of je kapotte spijkerbroek een makeover geeft.

Vanaf volgende maand verzorgt H&M verschillende workshops in winkels in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Breda. Het doel van de workshops is om meer te leren over het upcyclen, customizen en repareren van kleding. Daarnaast zijn er ook producten in het online assortiment van Take Care die hierbij moeten helpen, zoals een vlekverwijderaar, decoratieve patches, reparatiesets en een waszak die microfibers opvangt.

Vervuiling door de mode industrie

De mode industrie is ontzettend vervuilend. Bij ieder moment in het productieproces vindt er forse vervuiling plaats. Er worden grote hoeveelheden water gebruikt, zowel bij het telen van grondstoffen als het verven van de stoffen. Voor de productie van één spijkerbroek is tussen de 7000 en 10000 liter water nodig. Grond- en rivierwater wordt tevens vervuild door pesticide en bij de productie en het vervoer komt er veel CO2 uitstoot vrij.

Meer dan de helft van alle kleding wordt gemaakt in ontwikkelingslanden, waar er over het algemeen geen regels zijn voor het dumpen van afvalwater. Bovendien valt de meeste kleding die we aanschaffen onder 'fast fashion', een term die gebruikt wordt om goedkope kleding te beschrijven die snel op trends ingaat en weinig wordt gedragen. Bekende merken die onder fast fashion vallen zijn Primark, Zara en ook H&M. Door de opkomst van fast fashion kopen we 60 procent meer kleding dan 15 jaar geleden, maar dragen we het minder, waardoor het snel bij het grof vuil beland. In Nederland alleen al gooien we 124 miljoen kilogram textiel weg, per jaar, wat vaak op stortplaatsen eindigt in ontwikkelingslanden.

Alleen een marketingstrategie?

Naast het Take Care concept onderneemt H&M ook andere initiatieven om te verduurzamen. Zo zamelt het wereldwijd kleding in en biedt het nu de mogelijkheid om in Nederland kleding te bezorgen per fietskoerier. Is het een marketingstrategie, of doet H&M echt moeite om zich te verduurzamen? Aannemelijk is dat beide statements waar zijn. H&M blijft immers een fast fashion merk en daarom is het belangrijk voor consumenten om goed na te denken over wat ze kopen en zorgvuldig om te gaan met hun spullen. Desalniettemin is het een positief initiatief en er zullen ongetwijfeld veel mensen zijn die iets zien in de workshops, tips en producten H&M's Take Care.