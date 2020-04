Wehkamp verliest steeds meer terrein aan Bol.com en Coolblue

Het vertrouwen in het 68-jarige bedrijf Wehkamp staat sterk onder druk. Dit blijkt uit het Retail Merkenonderzoek 2020 van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Het onderzoek, dat voor de zesde keer is gehouden, toont aan dat het voormalige postorderbedrijf zich geen raad weet met webwinkels Bol.com en Coolblue. Daarnaast verwachten consumenten dat Wehkamp ook de slag gaat verliezen van Amazon. Elk merk is op 40 factoren onderzocht: merkkracht (bekendheid, waardering en binding), merkpersoonlijkheid (16 factoren), merkprestatie (18 factoren), aankoopintentie, aankoop en groeiverwachting.

Coronatijd

Het ooit zo succesvolle bedrijf lijkt zelf in deze coronatijd waarbij we massaal al onze aankopen online doen niet te kunnen profiteren. Het ziet er dan ook somber uit. Vergeleken met het onderzoek van 2019 is Wehkamp de meest opmerkelijke daler. Terwijl veel online retailers hun positie juist flink weten te versterken, daalt Wehkamp van de 23e naar de 31e plaats in de top 100 van sterkste retailmerken.

Al jaren staat de populariteit van Wehkamp onder druk, maar vooral sinds 2019 daalt de reputatie flink. ‘Het is steeds minder fijn winkelen bij Wehkamp volgens de consument en de reclame van het bedrijf vindt men ook minder goed dan vroeger’, verklaart merkadviseur Hendrik Beerda.

Al 25 jaar online

En dan te bedenken dat de webshop al in 1995 live ging. Hebben ze dan 25 jaar zitten slapen? Ze waren in ieder geval zoals bij veel collega retailers niet te laat.... Ze worden ondanks al hun ervaring al jaren van links en rechts ingehaald door nieuwe online spelers.

De sterkste dalers in merkkracht 2019-2020

Overvecht Wehkamp vanHaren Gall & Gall Hunkemöller

Online versus fysieke retailer

Uit het onderzoek komt sterk naar voren dat met van Amazon de hoogste verwachtingen heeft. Sinds de start van het Retail Merkenonderzoek in 2015 bezetten Bol.com en Action de eerste en tweede plaats op de ranglijst van verwachte groeiers. Van een pure online retailer én een puur fysieke winkelketen verwacht de Nederlandse consument al vijf jaar lang de meeste groei in de komende twee jaar. Dat er ook kansen liggen in de fysieke retailwereld is dus duidelijk.

Maar de opkomst van Coolblue en Amazon in de ranglijst valt toch het meest op. Coolblue is inmiddels de nummer 3 als het gaat om groeiverwachting en Amazon staat op plaats 9. Zie hieronder de top 10 van retailers met de hoogste groeiverwachting in 2020.

Bol.com Action Coolblue Kruidvat IKEA Jumbo Lidl Albert Heijn Amazon Primark

Specialisatie is de sleutel tot succes

De succesformule van de online retailmerken is vooral hun specialisatie. Denk hierbij aan voorbeelden zoals Zooplus als dé online dierenspeciaalzaak, maar ook aan fietsenspecialist Fietsenwinkel.nl de aanbieder van cartridges en toners 123inkt.nl. Het is voor de consument duidelijk wat dergelijke retailers doen. Hier gaat het natuurlijk bij Wehkamp maar ook Blokker en destijds bij V&D natuurlijk helemaal mis.