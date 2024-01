Lexus is volgens de consumentenbond het meest betrouwbare merk

Lexus mag zich een jaar lang het meest betrouwbare automerk van Nederland noemen. Uit groot onderzoek van de Consumentenbond onder eigenaars komt Lexus als meest betrouwbare automerk naar voren met een ongekend hoge score van 9,6.

Jaarlijks onderzoek Consumentenbond

In het grote jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond beoordelen bijna 30.000 eigenaars de kwaliteit van auto’s van 33 verschillende merken. Dit jaar is het onderzoek fors groter dan voorheen: in de editie van 2022 deden ongeveer 8.800 mensen mee. Ook de meetmethode is herzien, maar de vraagstelling blijft gelijk.

Eigenaars geven antwoord op de vraag of zich mankementen hadden voorgedaan en zo ja, hoe ernstig die waren. Eigenaars konden hierbij – net als in voorgaande edities van het onderzoek – kiezen uit drie opties: het incident maakte het onmogelijk om verder te rijden, de auto moest snel naar de garage of de reparatie kon worden uitgesteld.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het vooral Aziatische personenauto's zijn die de minste mankementen vertonen en daarmee dus de meest betrouwbare auto's zijn. Het premiummerk van Toyota steekt daar dus met kop en schouders bovenuit. Op de tweede plaats staat Suzuki (9,0) gevolgd door Subaru (8,9). Smart, het enige Europese automerk, staat samen met Kia op een gedeeld 5e plek.

Lexus NX scoort een 9,9

Niet alleen haalde Lexus de topscore, de Lexus NX bleek ook de betrouwbaarste auto in het onderzoek. De hybride-elektrische NX scoorde met een 9,9 bijna perfect op het gebied van betrouwbaarheid. Een score die niet eerder werd behaald. Ook zijn eigenaars tevreden over de auto: op dat gebied scoort de Lexus NX een 8,5.

De hybride-elektrische Lexus CT 200h gooit ook hoge ogen in het onderzoek, met een score van 9,4 op het gebied van betrouwbaarheid en zelfs een nog hogere tevredenheidsscore van eigenaars dan de Lexus NX met een 8,6.