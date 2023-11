Een digitale AI-kunstervaring van Lexus met de nieuwe LBX

Na de opkomst van ChatGPT, Google Bard, en alles wat daarna nog volgde kunnen we niet meer heen om AI (Kunstmatige Intelligentie). Het is er nu, zal er altijd blijven, en dus moeten we het maar gewoon omarmen. Waarbij enige vorm van regelgeving natuurlijk wel wenselijk is.

Steeds meer bedrijven en merken gaan met AI aan de slag. Zo ook automerk Lexus. Dat een leuke Artificial Intelligence Experience lanceert met de nieuwe LBX. Op een innovatieve en creatieve manier kan AI-kunstwerken genereren met de compacte nieuwe Lexus. De LBX AI Experience is ontworpen om de grenzen van de online aankoop-ervaring nog verder te verleggen. Het richt zich op een publiek dat actief is op sociale media en biedt een volledig nieuwe ervaring rondom de Lexus LBX. Het maakt tevens onderdeel uit van de nieuwe LBX Experience, waar geïnteresseerden niet alleen de LBX in detail kunnen bekijken, maar ook kunnen ontdekken welke LBX het beste bij hun persoonlijkheid past.

Analyseren van posts

De LBX AI Experience vraagt gebruikers om in te loggen op hun Instagram-account, zodat de AI-tool de esthetiek, persoonlijkheid, stijl en het kleurenpalet van hun posts kan analyseren. Vervolgens wordt er een op maat gemaakt achtergrondbeeld gegenereerd achter de LBX dat past bij de stijl van de gebruiker. Als gebruikers geen Instagram-account hebben, kunnen ze kiezen uit een selectie afbeeldingen waarmee de tool meer inzicht krijgt in hun eigen stijl.