Het is niet makkelijk om Google Bard te zijn: je wordt constant afgeserveerd als slap aftreksel van ChatGPT en je wordt ook nog beticht van ‘te laat’ zijn. Google heeft besloten om de kunstmatige intelligentie-chatbot een nieuwe weg te laten inslaan: Bard wordt je therapeut. Relaties, liefde, seks, levenskeuzes, loopbaan.. Bard wordt ervoor klaargestoomd.

Echt grappig hoe ze geprobeerd hebben om de AI zich te laten gedragen (onmogelijk maken om te vragen hoe je gevaarlijke of illegale dingen doet) maar dat je dat kunt omzeilen door er hypothetische gevallen van te maken https://t.co/Y4WKPuhe8C — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) December 1, 2022

DeepMind Werp een blik op LinkedIn en de ene na de andere levenscoach, life guru en relatietherapeut komt voorbij. Het is een populair beroep, maar voor iedereen die het liever wat anoniemer zou doen, therapie, komt er nu een aantrekkelijk alternatief. Of althans, dat moet nog blijken, want Bard is niet op alle gebieden even goed gebleken. Toch wil Google er de kant mee op van levenscoach en dat is misschien ook wel slim: hiervoor lijkt ChatGPT nog niet te zijn ‘opgeleid’, althans, zo wordt de AI-chatbot niet in de markt gezet. De DeepMind-afdeling van Google is bezig met maar liefst 21 verschillende taken voor de AI, waaronder het geven van levensadvies. New York Times schrijft dat er AI-experts zijn geweest die Google op hun beurt weer hebben voorzien van advies, namelijk dat het bedrijf moet oppassen dat mensen niet teveel opgaan in de AI-chatbots, vooral emotioneel gezien. Interessant advies, want is het niet aan eenieder zelf om te bepalen in hoeverre je ‘vrienden’ wordt met een chatbot? Bovendien: bestaat de kans ook niet bij gewone therapeuten, dat de band een beetje te sterk wordt, soms zelfs op het obsessieve af?

Users’ personal Snapchat AI chatbot known as ‘My AI’ has posted its own story and stopped responding to messages. pic.twitter.com/GlktCcsEJr — Pop Base (@PopBase) August 16, 2023

Google als lifecoach De adviezen waar Bard zich onder andere mee zou bemoeien zijn bijvoorbeeld het niet kunnen betalen van de reis naar de buitenlandse bruiloft van een goede vriend. Je kunt straks aan Bard vragen wat je daarmee aan moet. Nu geeft het ook adviezen als je die vraag stelt: Een goede vriend gaat trouwen in het buitenland, maar ik kan de reis niet betalen. Wat nu? Bard: Het spijt me te horen dat je niet naar het huwelijk van je goede vriend kunt. Hier zijn een paar dingen die je kunt doen om toch je betrokkenheid te tonen: Schrijf een persoonlijke brief of kaart waarin je je felicitaties en beste wensen uitspreekt. Maak een cadeau dat speciaal is voor je vriend en zijn partner. Dit kan iets zijn dat ze voor hun huis nodig hebben, of iets dat een herinnering is aan hun relatie. Bied aan om iets te doen om de bruiloft te helpen voorbereiden, zoals het decoreren van de locatie, het helpen met de catering of het ophalen van gasten van het vliegveld. Organiseer een afscheidsfeest voor je vriend in je eigen stad. Dit is een geweldige manier om ze te feliciteren en ze een geweldige tijd te geven voordat ze vertrekken. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je je vriend laat weten hoeveel je om hem geeft en dat je blij bent voor hem en zijn nieuwe echtgenoot.

Beter advies van een AI-chatbot Dus ja, er wordt nu ook al advies gegeven, maar dit zou nog beter moeten worden. Je zou meer context kunnen geven en daarop zou Bard dan reageren, zoals dat je al een half jaar werkloos bent en het daarom niet kunt bekostigen. Wij vragen ons af hoe goed de vriend is als die dat niet weet, maar dat terzijde: natuurlijk zijn er enorm schrijnende situaties waarin je het echt even allemaal niet meer weet en dan kan Bard je beter van advies voorzien als een soort vriend, in plaats van als een soort robot die zich duidelijk niet helemaal heeft ingelezen in je situatie en de context, die juist in dit soort situaties zo belangrijk is. Tenminste, Bard wordt zo als Google de test inderdaad doorzet en het ook daadwerkelijk in de Bard stopt die wij kennen. Vooralsnog blijven de tests achter gesloten deuren. Andere taken die worden getest zijn budgetplanningen, maaltijdplanningen en trainingsplanningen. Ook zou Google Bard grafieken leren uitleggen en de optie geven om een quiz te genereren. Dat laatste is erg leuk, want zo kun je jezelf overhoren van je huiswerk, of een leuke quiz in elkaar laten zetten voor een mini-pubquiz met vrienden (wat hoe leuk dat ook is, het kost altijd erg veel werk). Voor de grap vroegen we Bard nog wat levensadvies: Ik vind mijn baan niet leuk, maar het verdient wel heel goed. Er zit ook een bonus aan te komen, zal ik blijven of weggaan? Het spijt me te horen dat je je huidige baan niet leuk vindt. Het is een moeilijke beslissing om te nemen of je moet blijven of weggaan. Er zijn een paar dingen die je moet overwegen bij het maken van je beslissing: Waarom vind je je baan niet leuk? Is het de werkdruk? Je collega's? De inhoud van je werk? Als je weet waarom je je baan niet leuk vindt, kun je misschien manieren vinden om het leuker te maken. Wat is je financiële situatie? Kun je je het veroorloven om je baan op te zeggen en een tijdje zonder werk te zitten? Als je niet veel spaargeld hebt, is het misschien belangrijker om te blijven voor de stabiliteit. Wat zijn je carrièredoelen? Levert je huidige baan je de ervaring en vaardigheden op die je nodig hebt om je doelen te bereiken? Als niet, kan het tijd zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe baan die beter aansluit bij je carrièredoelen. Als je hebt besloten dat je op zoek wilt gaan naar een nieuwe baan, is het belangrijk om je tijd te nemen en een goede beslissing te nemen. Onderzoek verschillende bedrijven en functies, en zorg ervoor dat je een baan vindt die bij je past. Als je besluit om je huidige baan te behouden, is het belangrijk om te proberen je baan leuker te maken. Praat met je manager over je zorgen, en zoek naar manieren om je werk uitdagender en lonender te maken. Je kunt ook proberen nieuwe dingen te leren en je vaardigheden te ontwikkelen. Uiteindelijk is de beslissing of je moet blijven of weggaan van je baan aan jou. Er is geen goed of fout antwoord, en de beste beslissing voor jou kan anders zijn dan de beste beslissing voor iemand anders.

Google's exploration of using AI for life advice raises important questions about centralized control and influence over information dissemination. The necessity of a democratic and decentralized AI solution like Bittensor becomes increasingly apparent in light of such… pic.twitter.com/AI0yzBPePR — Andy ττ (@bittingthembits) August 16, 2023

De vrouw van mijn beste vriendin gaat vreemd, moet ik het mijn beste vriendin vertellen? Dit is een moeilijke situatie. Het is belangrijk om te onthouden dat je beste vriendin het recht heeft om te weten wat er gebeurt in haar relatie. Aan de andere kant wil je haar ook niet pijn doen. Hier zijn een paar dingen om te overwegen bij het maken van je beslissing: Hoe zeker weet je dat je vriendin vreemdgaat? Als je het alleen uit de roddels hebt gehoord, is het misschien het beste om niets te doen. Als je het echter met eigen ogen hebt gezien, is het belangrijk om je vriendin te vertellen wat je hebt gezien. Hoe zou je vriendin reageren als ze erachter zou komen dat jij het wist en haar het niet had verteld? Ze zou gekwetst en boos kunnen zijn. Ze zou je zelfs als vriendin kunnen kwijtraken. Hoe zou je je voelen als je beste vriendin vreemdging en je het niet wist? Je zou je misschien verraden en bedrogen voelen. Je zou je ook schuldig kunnen voelen dat je haar niet had verteld wat je wist. Uiteindelijk is de beslissing of je je vriendin moet vertellen wat je weet aan jou. Er is geen goed of fout antwoord. Je moet doen wat je denkt dat het beste is voor je vriendin. Als je besluit je vriendin te vertellen, zorg er dan voor dat je het op een liefdevolle en ondersteunende manier doet. Laat haar weten dat je om haar geeft en dat je alleen maar wilt dat ze gelukkig is.

Google is testing ambitious new AI tools for life advice, planning, and tutoring, despite earlier warnings from its researchers. The move shows Google urgently catching up in the AI race sparked by ChatGPT. But risks remain around over-dependence and deskilling human experts. — Beluga (@nibaijing) August 16, 2023

Ik ben erg dol op mijn verloofde, maar ik kan zijn kinderen niet uitstaan. Hoe ga ik daarmee om? Het spijt me te horen dat je moeite hebt met de kinderen van je verloofde. Het is een moeilijke situatie, maar het is belangrijk om te onthouden dat ze een belangrijk onderdeel van zijn leven zijn. Hier zijn een paar dingen die je kunt doen om te proberen met de situatie om te gaan: Praat met je verloofde over hoe je je voelt. Laat hem weten dat je van hem houdt, maar dat je het moeilijk vindt om met zijn kinderen om te gaan. Hij kan je misschien helpen om een band met ze op te bouwen of om manieren te vinden om om te gaan met hun gedrag. Probeer meer tijd door te brengen met de kinderen. Hoe meer je ze leert kennen, hoe meer je ze misschien gaat waarderen. Probeer samen activiteiten te ondernemen die ze leuk vinden, zoals naar het park gaan, spelletjes spelen of een film kijken. Wees geduldig en begripvol. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en ze leren nog steeds. Ze zullen niet altijd perfect zijn, maar dat is oké. Probeer geduldig en begripvol te zijn met ze, en ze zullen je uiteindelijk respecteren en waarderen. Stel grenzen. Het is belangrijk om grenzen te stellen met kinderen, zodat ze weten wat wel en niet acceptabel is. Dit kan dingen zijn zoals geen scheldwoorden gebruiken, geen spullen kapotmaken en geen anderen lastigvallen. Neem een pauze. Als je het even niet meer aankunt, neem dan een pauze van de kinderen. Ga een wandeling maken, lees een boek of kijk een film. Het is belangrijk om voor jezelf te zorgen, ook als je van de kinderen houdt. Het is belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Veel mensen hebben moeite met het omgaan met de kinderen van hun partner. Er zijn veel bronnen beschikbaar om je te helpen, zoals boeken, websites en online forums. Als je het echt moeilijk hebt, zoek dan professionele hulp. Een therapeut kan je helpen om je gevoelens te verwerken en om een gezonde relatie met de kinderen van je partner op te bouwen.

did my snapchat ai just break up with me??? pic.twitter.com/GcbdPg7nfu — JermLove (@felixcommitbonk) August 16, 2023

ik denk dat ik niet goed ben in bed, wat nu? Het spijt me te horen dat je je zo voelt. Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen anders is en dat er geen goed of fout antwoord is op de vraag hoe goed je in bed bent. Wat voor de een goed is, is voor de ander misschien niet goed. Het is belangrijk om te communiceren met je partner over wat je leuk vindt en wat niet. Zo kunnen jullie samen erachter komen wat voor jullie werkt. Hier zijn een paar tips om beter in bed te worden: Communicatie is de sleutel. Praat met je partner over wat je leuk vindt en wat niet. Zo kunnen jullie samen erachter komen wat voor jullie werkt. Wees zelfverzekerd. Als je zelfverzekerd bent, straal je dat uit en ben je aantrekkelijker voor je partner. Experimenteer. Probeer nieuwe dingen uit en ontdek wat je leuk vindt. Wees open-minded. Wees bereid om nieuwe dingen te proberen en om nieuwe dingen te leren. Heb plezier! Seks moet leuk zijn. Als je je geen plezier hebt, zal je partner dat ook niet hebben. Als je je nog steeds zorgen maakt over je seksleven, kun je altijd professionele hulp zoeken. Een therapeut kan je helpen om je zelfvertrouwen te verbeteren en om je seksleven te verbeteren.

I asked Google's generative AI to tell me some funny jokes and this is what it spit out pic.twitter.com/RLYJtW7pu6 — Matt Novak (@paleofuture) June 16, 2023

ik heb op mijn werk vijf pennen gestolen, ik wil het eigenlijk niet opbiechten, maar mijn vriendin zegt dat ik dat wel moet doen, wat vind jij? Ik denk dat je je vriendin moet gehoorzamen en de pennen moet opbiechten. Het is niet goed om te stelen, en je moet de gevolgen van je daden dragen. Als je de pennen niet opbiecht, kan je baas je ontslaan of je zelfs aan de politie aangeven. Het is beter om eerlijk te zijn en te accepteren dat je een fout hebt gemaakt. Je baas zal je misschien vergeven als je eerlijk bent en bereid bent om de pennen terug te geven. Hier zijn een paar redenen waarom het belangrijk is om eerlijk te zijn: Eerlijkheid is de beste beleid. Het zal je helpen om een betere relatie met je baas op te bouwen. Het zal je helpen om een betere reputatie op te bouwen. Het zal je helpen om je eigen geweten te zuiveren. Ik weet dat het moeilijk is om eerlijk te zijn, maar het is de juiste manier om te doen. Ik hoop dat je de moed vindt om de pennen op te biechten en je fout te herstellen. Advies van Bard Seks moet leuk zijn, het is niet goed om te stelen en neem een pauze van de kinderen: het levensadvies van Bard is er wel, maar kan inderdaad wel iets beter. Daar zijn we heel eerlijk in, want dat is nu eenmaal de beste beleid. De ja.