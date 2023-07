​Deze 3 dingen kunnen absoluut beter aan Google Bard

Sinds gisteren is Google Bard beschikbaar in Nederland (toch wel dus!). Heel fijn, want dat is toch weer even wat anders dan ChatGPT. Maar dat is niet in alle opzichten even positief. Bard is nog bepaald geen adonis: hij is niet perfect. Deze drie dingen kunnen beter.

1. Begrijpend lezen Bard is soms een beetje een luie leerling: hij leest niet altijd even goed wat je bedoeld en maakt zich er ook wel wat makkelijk vanaf. Bij sommige vragen moet je dan toch even terug naar de tekentafel, maar ook kijken naar jezelf: vraag je iets wat vrij summier is, dan zal Google Bard je waarschijnlijk geen volledige, uitgebreide bloemlezing geven. Maar, dat hij niet altijd helemaal begrijpt wat je zegt, dat is wel vervelend, helemaal omdat hij er niet consequent in is. Soms laat je hem een mail opstellen en snapt hij wel de hele strekking, maar maakt hij er in een bijzin juist wel weer even het tegenovergestelde van wat je wil zeggen. Onhandig.



2. Zijn Nederlands is very American ‘Ik hoop dat deze mail je goed vindt’: moet een e-mail je goed vinden? Google Bard zal als je hem vraagt een mail te typen soms dat soort zinnen gebruiken. Als je een beetje bekend bent met het Engels, dan weet je dat je in het Engels een mail vaak begint met: ‘I hope this email finds you well’, wat eigenlijk betekent: ik hoop dat de mail in orde is gearriveerd. Bard mag dus wel wat bewuster zijn van de verschillen in onze talen, want anders krijgen we juist terwijl we menselijker willen overkomen, meer robot-achtig klinkende mails. Of, erger nog: mails die overkomen alsof je iemand probeert te phishen.

3. Niet zo arrogant zijn Op zich moet je uiteraard voorzichtig zijn als je AI gebruikt, en altijd goed nalezen wat kunstmatige intelligentie voor je bij elkaar sprokkelt. Maar, het is wel fijn als Bard misschien wat duidelijker zegt wanneer hij niet zeker is van iets, of wanneer hij iets baseert op gegevens die best eens verouderd kunnen zijn. De AI maakt vaak heel informatieve, duidelijke teksten, en dat is heel positief, maar je kunt die zelfverzekerde toon ook onterecht opvatten als een soort alleswetend wereldwonder en dat is Bard verre van. Het maakt nog steeds veel feitelijke fouten en het is jouw verantwoordelijkheid om je daar bewust van te zijn, maar wat ons betreft kan Google daar wel iets duidelijker over zijn. Bard gebruiken? Dat kan nu via bard.google.com. Veel plezier!