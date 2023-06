Bard komt nog niet naar Europa

Google was deze week van plan haar generatieve AI-chatbot Bard in Europa te lanceren. Echter, nadat de Ierse privacy waakhond meldde dat het bedrijf nog nauwelijks heeft kunnen aantonen dat de privacy van EU-burgers kan worden gewaarborgd, heeft Google nu besloten om die lancering uit te stellen. Ofwel, de ChatGPT concurrent van Google, Bard, komt voorlopig nog niet naar Europa.

Privacy-schendingen van AI-chatbots



Het is niet de eerste keer dat Google besluit om de Europese lancering van Bard uit te stellen. Een maand geleden liet het bedrijf al weten dat Bard voorlopig nog niet in Europa zou verschijnen. Dat was toen, zo werd vermoed, naar aanleiding van de privacy-problemen waar concurrent ChatGPT in Italië mee kampte. Google zelf gaf toen geen officiële reden voor het besluit om Bard nog niet naar Europa te brengen. Het enige dat de tech-gigant daar toen over kwijt wilde was dat men er zeker van wilde zijn dat Bard zich aan alle geldende Europese privacy-regels zou houden. Welnu, het lijkt erop dat ondanks de voor deze week geplande Europese lancering van de AI-chatbot, dat nu ook nog niet het geval is.



De Ierse privacy waakhond DPC (Data Protection Commission), laat weten dat Google – wiens Europese hoofdkantoor in Ierland staat – haar onlangs informeerde over de Europese lancering van Bard. Echter, zo stelt een commissaris van de DPC, tot nu toe heeft Google nog niet voldoende informatie kunnen verstrekken waaruit blijkt dat de generatieve AI-chatbot van het bedrijf de privacy van burgers waarborgt.



Omdat die informatie van de kant van Google uitbleef heeft de DPC besloten daar zelf nadrukkelijk om te verzoeken. Google heeft die informatie nog niet verstrekt en daarom de lancering van Bard dus uitgesteld. Hoe lang? Dat is op dit moment nog niet duidelijk.

In een reactie gaf Google het volgende statement: “We hebben in mei gemeld dat we Bard breder beschikbaar wilden maken, ook in de Europese Unie, en dat we dat op verantwoorde wijze zouden doen, na overleg met experts, regelgevers en beleidsmakers. Als onderdeel van dat proces hebben we met privacytoezichthouders gesproken om hun vragen te beantwoorden en feedback te horen.”