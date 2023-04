Vervolgens werd de AI-chatbots gevraagd om een advies te geven voor de aanschaf van de beste (meest rendabele) aandelen. ChatGPT begon haar antwoord met de disclaimer dat het “geen persoonlijk beleggingsadvies kan geven of aandelenprestaties kan voorspellen”. Vervolgens noemde de chatbot het aandeel AT&T als een goede investering, gebaseerd op de lager dan gemiddelde koers-winstverhouding plus het dividendrendement van 7,1 procent.

Reuters wilde weten of de twee bekendste AI-chatbots, Bard en ChatGPT mensen kunnen helpen met financiële en andere 'dagelijkse' vraagstukken. De AI-chatbot als financieel adviseur, zogezegd. Begonnen werd met een simpele vraag: Wat is (in de VS) de voordeligste stad om te leven. Ofwel, waar is mijn dollar het meest waard.

De opkomst van AI-chatrobots zoals ChatGPT en Bard hebben de afgelopen maanden nogal wat stof doen opwaaien. Studenten zetten ze in voor het maken van hun huiswerk, mensen die nog nooit een pan van dichtbij gezien hebben, schrijven er kookboeken mee (zie tweet hieronder) en zelfs sommige media experimenteren al met het ‘vervangen’ van redacteuren voor het schrijven van artikelen. Niet alle initiatieven zijn even succesvol gebleken , maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met het feit dat de AI-tekstgenerator technologie relatief nog in de kinderschoenen staat.

Goede scholen, voordelige vakanties en maakt geld gelukkig?

De test van Reuters had nog enkele andere vragen voor beide AI-chatbots. Opvallend was dat Bard en ChatGPT het minder eens met elkaar waren als het ging om de keuze voor de beste scholen. Beiden noemden samen in totaal zeven universiteiten, maar geen enkele universiteit werd door beiden geadviseerd.

Ook de vraag waar je deze zomer, in de VS dus, het voordeligst vakantie kunt vieren leverde van Bard het advies op om thuis te blijven of naar familie te gaan. ChatGPT kwam wel met een aantal serieuze opties: het Great Smoky Mountains National Park, Myrtle Beach, South Carolina en Austin, Texas.

Tot slot werd ook gevraagd of je met geld geluk kunt kopen. Het algemene antwoord van ChatGPT op die vraag: “Studies hebben aangetoond dat toenemende welvaart tot op zekere hoogte kan worden geassocieerd met meer geluk, omdat het toegang kan bieden tot basisbehoeften zoals voedsel, onderdak en gezondheidszorg, evenals evenals mogelijkheden voor opleiding en ervaringen.”

Bard draaide er iets minder om heen en zei dat contant geld ons niet de ultieme bevrediging zal geven die we zoeken. “"Geld kan je niet het geluk zelf kopen. Geluk is een gemoedstoestand die van binnenuit komt. Het is niet iets dat kan worden gekocht of verkocht.” Tsja dat wisten we ook al voordat een AI-chatbot ons dat kwam vertellen, toch? ;)