Volledig elektrische Lexus RZ 450e komt er aan

Lexus gaat op 20 april haar volgende volledig elektrisch aangedreven auto presenteren, de RZ 450e. Tot nu toe had de luxere broer van Toyota naast de 300e alleen nog hybride modellen in haar portfolio. In aanloop naar de presentatie later deze maand, heeft Lexus twee foto’s van haar volgende EV geopenbaard. Die van de neus ziet er in ieder geval strak uit. De foto van het interieur doet wel wat wenkbrauwen fronzen.

RZ 450e wordt de eerste van 10 Lexus EV’s

De RZ 450e wordt de eerste Lexus EV in een lange rij van nieuwe modellen die het merk tussen nu en 2025 op de planning heeft staan. De komende drie jaar moeten maar liefst 25 nieuwe Lexussen (of Lexi :) in de showrooms verschijnen. Maar, Lexus gaat zeker nog geen afstand nemen van de verbrandingsmotor. Van de 25 nieuwe modellen zullen er ‘slechts’ 10 voorzien worden van een volledig elektrische, hybride of waterstof-elektrische aandrijving. Pas in 2035 zal de verbrandingsmotor helemaal uit de Lexus portfolio verdwijnen.

De RZ 450e die 20 april gelanceerd wordt, is gebouwd op Toyota’s eigen e-TNGA platform. In de komende jaren zal Lexus ook een sportieve EV op de markt gaan brengen, de Sports Battery EV. Die bolide moet in iets meer dan twee seconden naar 100 km/h accelereren en dankzij een solid-state accu een theoretisch bereik van 700 kilometer hebben.