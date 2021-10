Eerste volledig elektrische Toyota, de bZ4X, gepresenteerd

Toyota was zo ongeveer de eerste grote autofabrikant die, in 1997 al, een hybride auto introduceerde. De eerste jaren alleen voor de Japanse markt, maar vanaf 2000 ook voor de rest van de wereld. Of het de wet van de remmende voorsprong was, of gewoon een verkeerde strategie, dat weten ze alleen in Japen. Feit is dat Toyota tot op de dag van vandaag nog altijd geen volledig elektrische auto geproduceerd heeft. Daar komt nu dus verandering in. Vandaag onthulde Toyota de bZX4, een volledig elektrische SUV. Die verschijnt in december op de Europese markt.

Een ‘Beyond Zero Crossover met 4WD’

De Toyota bZX4 – nee, dat is geen concept naam – krijgt een accu met een (theoretisch) bereik van 450 kilometer. We weten allemaal dat het theoretische bereik nogal eens kan verschillen van het bereik in de praktijk. Uiteraard hangt dat voor een groot deel af van het rijgedrag van de bestuurder, maar ook externe factoren spelen een rol, zoals de buitentemperatuur. Volgens Toyota valt de terugval in het bereik in koude omstandigheden echter mee.

“Dankzij het efficiënte en effectieve verwarmingssysteem van de bZ4X is de betrouwbaarheid van de batterij gegarandeerd, ook bij lage temperaturen. Door de aanwezigheid van een warmtepomp blijft de betrouwbaarheid behouden bij temperaturen onder het vriespunt, met slechts een bescheiden vermindering van het bereik in vergelijking tot concurrerende modellen.”