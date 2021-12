30 EV’s van Toyota en Lexus vóór 2030

Enkele weken geleden toonde Toyota haar eerste volledig elektrische SUV, de bZ4x. Die kenmerkt zich door een futuristisch design, een theoretisch elektrisch bereik van 450 kilometer, dat ook bij lage temperaturen nagenoeg volledig gehaald kan worden en twee 80kW elektromotoren. Vandaag deed de Japanse fabrikant er middels een keynote presentatie van president Akio Toyoda nog een flinke schep bovenop.

15 nieuwe EV’s getoond

Voor 2030 wil de autofabrikant in totaal 30 volledig elektrische bolides, van Toyota en Lexus, op de markt zetten. Details over al die modellen werden nog niet gegeven, maar Toyota liet, naast de bZ4X wel al weten in ieder geval nog drie EV’s in de ‘bZ-serie’ te ontwikkelen. De reeds eerder getoonde bZ4x is een Compact SUV. De drie nieuwe modellen worden een Small Crossover, een grote SUV, de Large SUV met zeven zitplaatsen en een Sedan, de SDN.