Lexus wil een batterij-elektrisch premiummerk worden

Lexus heeft de nieuwe strategie bepaald voor de volgende generatie batterij-elektrische auto’s. Daarbij past het ontwerpprincipes en nieuwe technologieën toe die de toekomst van de auto veranderen. Op het jaarlijkse Kenshiki-forum in Brussel gaf het Japanse merk meer inzicht in de plannen om zich wereldwijd te ontwikkelen tot een merk met uitsluitend batterij-elektrische modellen (BEV) tegen 2035 en nog eerder in Europa: tegen 2030, als de marktomstandigheden dat toelaten.

De LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst), die zijn Europese debuut maakte op het Kenshiki-evenement in Brussel, is een voorproefje van een nieuwe sedan die Lexus in 2026 op de markt brengt. De auto profiteert van de ervaring die Lexus heeft op het gebied van elektrificatie. Zijn strakke proporties, lage zwaartepunt en ruime interieur combineren functionaliteit met een aangenaam esthetisch design.

De LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury) is een concept voor een elektrische topklasse SUV die een naadloze verbinding vormt tussen mens, mobiliteit en samenleving. De bestuurder kan de rijbeleving afstemmen op zijn individuele voorkeuren; de interactie met de auto bereikt een hoger niveau doordat de auto zijn bestuurder gepersonaliseerde suggesties doet, gebaseerd op diens (rij)stijl en gewoonten. Het gebruik van bamboe als kenmerkend materiaal in het interieur verwijst naar Japanse tradities en weerspiegelt ook de duurzame aanpak van Lexus: industrieel gebruik van snelgroeiende bamboe is essentieel om overgroei te voorkomen en de natuur te beschermen.

De intelligente, volledig digitale cockpit geeft de bestuurder snel toegang tot alle mogelijke bedieningselementen. Het centrale element is het stuurwiel waarmee de bestuurder de exclusieve One Motion Grip-steer-by-wire-technologie bedient. Alle functies zijn samengebracht op kleine digitale schermen aan weerszijden van de bestuurder. Bedieningselementen zoals schakelsystemen, veiligheids- en rijhulpsystemen (ADAS) en rijmodusselectie bevinden zich op het linkerscherm, gemaksfuncties zoals audio, airconditioning, telefoon en AI-functies zijn aan de rechterkant gegroepeerd. De conceptcars zijn daarnaast voorzien van digitale spiegels en een extra brede monitor aan de passagierszijde voor toegang tot entertainment- en mobiliteitsapps.

Het nieuwe besturingssysteem Arene verandert de manier waarop de auto in diverse rijmodi aanvoelt en reageert – bijvoorbeeld als een zeer luxe auto of juist meer als een sportauto. De bestuurder kan ook het niveau van de zintuiglijke ervaring verhogen, waarmee het geluid en de trillingen van de auto veranderen. Deze functies worden mogelijk door de invoering van een steer-by-wire-systeem en draadloze softwareopties.

DIRECT4, dat al aanwezig is in de batterij-elektrische Lexus RZ en de sportieve RX 500, brengt voortdurend het aandrijfkoppel van de voor- en achteras in balans, afhankelijk van de belasting van elk wiel. Dit zorgt voor optimale tractie onder alle omstandigheden, met een meer lineaire acceleratie, verbeterd bochtengedrag en nog meer stabiliteit. Met een steer-by-wire-systeem bieden toekomstige BEV’s van Lexus een intuïtievere besturing, vooral op bochtige wegen.

Multitechnologische aanpak

Tot en met 2026 zet Lexus zijn multitechnologische elektrificatieaanpak voort. Die is gebaseerd op drie voertuigtypen:

Modellen met meerdere aandrijflijnopties, zoals de SUV’s UX, NX en RX. BEV’s die gebaseerd zijn op het huidige wereldwijd gebruikte platform van Lexus, zoals de RZ. BEV’s geproduceerd met behulp van gigacasting op het platform van de volgende generatie, zoals de sedan die Lexus in 2026 op de markt brengt en die gebaseerd is op de conceptcar LF-ZC.

De komende jaren introduceert Lexus nieuwe modellen in elk van deze drie categorieën, ook BEV’s, om het modellengamma uit te breiden. De nieuwe modellen profiteren ook allemaal van verbeteringen aan de aandrijflijn en de voortdurende ontwikkeling van de batterijtechnologie. Lexus is dan de eerste die nieuwe batterijtechnologie toepast, zoals een nieuwe lithium-ion batterij die naar verwachting in circa 20 minuten van 10 tot 80% is op te laden en met een actieradius van ongeveer 800 kilometer (WLTP). Er komt ook een goedkopere batterij beschikbaar, wat de keuze voor de klant uitbreidt.

In het voorjaar van 2024 breidt Lexus het RZ-gamma uit met een nieuwe versie met voorwielaandrijving. Daarna wordt voor het eerst de optie One Motion Grip steer-by-wire beschikbaar. Op de planning staat verder een systeem dat het gevoel en de werking van een handgeschakelde transmissie voor BEV’s nabootst – een extra dimensie in de missie van Lexus om het rijplezier te verhogen. Vanbuiten is de auto net zo stil als elke andere BEV, maar de bestuurder ervaart alle sensaties van een auto met handgeschakelde transmissie, inclusief motorgeluid en trillingen.

Groei in Europa

Lexus verwacht in 2023 in Europa ongeveer 74.000 nieuwe auto’s te verkopen. Dat is een stijging van ongeveer 50% ten opzichte van 2022. Daardoor is Lexus een van de snelst groeiende premiummerken. Het zal ook een nieuw recordtotaal zijn voor de regio exclusief Rusland. Dit succes is mede te danken aan het modellengamma, dat de afgelopen twee jaar vrijwel geheel vernieuwd is. Het aanbod omvat drie geheel nieuwe modellen in de belangrijke premium D- en E-SUV-segmenten – de NX, RX en RZ – met hybride elektrische, plug-in hybride elektrische en batterij-elektrische aandrijflijnen.