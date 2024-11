Consumentenbond: ‘zonnestroomsubsidie’ als alternatief voor salderingsregeling

Zonnestroomsubsidie

Reden voor de organisatie om te komen met een nieuw plan: de zonnestroomsubsidie, zoals het ook wel wordt genoemd. Het is alleen nog een idee, het gaat dus nog niet gebeuren, maar dit is wat de Consumentenbond graag wil doen: met de subsidie krijgen consumenten een vaste vergoeding per teruggeleverde kWh. Dit zou dan een looptijd hebben van 15 jaar, maar wel voor maximaal 3.000 kWh per jaar. Heb je dus een extra groot dak vol zonnepanelen, dan krijg je geen subsidie op grote overschotten aan teruggeleverde stroom. Zo is het iets eerlijker.

Volgens Bureau Berenschot daalt de terugverdientijd met zonnestroomsubsidie en eht afschaffen van de terugleverkosten naar 9 jaar bij gemiddeld verbruik (en een subsidie van 10 cent per teruggeleverde kWh voor 2027). Dat is een tegenvaller voor de Consumentenbond, dat hoopte op 7 jaar. Het is de daling van de energieprijzen die zorgt dat dat niet haalbaar is. Tenzij… consumenten hun zonnestroom meer zelf gebruiken, wat bijvoorbeeld werkt als je je elektrische auto oplaadt op een slim moment, bijvoorbeeld als het ‘s middags enorm zonnig is. De Consumentenbond stelt dat het hiermee ook helpt om iets te doen aan de overbelasting van het volle stroomnet. Nu zijn er mensen die daar anders over denken als het bijvoorbeeld om thuisbatterijen gaat, maar het is in ieder geval meer dan we tot nu toe van het kabinet hebben gehoord.

Dat plan lijkt nu toch wat verder weg, nu de Tweede Kamer voor het afschaffen van de salderingsregeling heeft gekozen. Wel kunnen mensen die zonnepanelen overwegen misschien beter maar nu kiezen het wel te doen: want dan kun je nog zo lang mogelijk profiteren van de salderingsregeling.