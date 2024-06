Terugleverkosten bij zonnepanelen: zo verminder je ze

De ene na de andere energieleverancier voert terugleverkosten in. Dat is balen als je zonnepanelen hebt, want het betekent dat je energierekening zomaar met een paar tientjes per maand omhoog kan gaan. Maar: er is iets aan te doen. Wij geven tips om je terugleverkosten laag te houden.

Ten eerste is het goed om te weten: wat zijn terugleverkosten eigenlijk? Het woord zegt het al: het zijn kosten die je betaalt aan je energieleverancier als je stroom teruglevert aan het net. Als je zonnepanelen hebt, gebeurt dit bijna altijd. Energieleveranciers rekenen terugleverkosten omdat ze veel kosten maken om deze stroom te verwerken op het net.

Hoe hoog de terugleverkosten zijn en hoe ze worden berekend, verschilt per energieleverancier. De ene leverancier rekent een vast bedrag per kWh die je teruglevert, de ander werkt met schalen. Wat wel overal geldt, is dat je meer betaalt naarmate je meer teruglevert.

Maar: dat betekent ook dat je kosten omlaag gaan als je minder teruglevert. Hoog tijd dus om daarmee aan de slag te gaan. Hoe? Wij geven tips.

Tip 1: verhoog je eigen gebruik

Voordat we beginnen is het goed om te weten dat een gemiddeld huishouden jaarlijks ongeveer 30 procent van de stroom die zonnepanelen opwekken, direct zelf gebruikt. Deze stroom gaat bijvoorbeeld naar elektrische apparaten die altijd aan staan, zoals de koelkast, diepvries of boiler.

Om je eigen verbruik te verhogen, is het slim om andere apparaten aan te zetten als de zon schijnt. Denk aan de vaatwasser, wasmachine of droger. Ben je zelf niet thuis? Zet je voor je van huis gaat alles klaar en stel een timer in. Met deze simpele maatregelen verhoog je je eigen verbruik naar 35 procent.

Tip 2: schaf een elektrische warmtepomp aan

De warmtepomp is een duurzame optie om je huis te verwarmen. Dat is sowieso al een goede combi met zonnepanelen, maar als je je elektrische warmtepomp slim inregelt kun je ook meer van je eigen zonne-energie direct gebruiken: zo’n 40 tot 50 procent.

In de elektrische warmtepomp zit namelijk een boilervat voor warm water. Dit water kun je op temperatuur laten brengen met zonnestroom. Afhankelijk van het type warmtepomp stuur je dit aan met een klokprogramma of energiemanagementsysteem. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen.

Tip 3: koop een slimme laadpaal

Heb je een elektrische auto? Zoek dan eens uit of je een eigen laadpaal kunt installeren bij je huis. Met zo’n laadpaal verdubbel je het eigen verbruik van je zonne-energie naar zo’n 60 procent.

Sluit je je auto aan op het moment dat de zon schijnt, dan hoef je niet alleen minder terug te leveren, maar rijd je ook helemaal gratis. Ook handig: bij nieuwere laadpalen kun je instellen dat ze je accu alleen opladen als je zonne-energie overhebt. Zo gebruik je de stroom van je zonnepanelen optimaal.

Tip 4: werk met een thuisbatterij

Je eigen verbruik nog verder verhogen? Dan is een thuisbatterij het overwegen waard. In zo’n batterij sla je de stroom die je opwekt op, zodat je hem later – als de zon niet schijnt – alsnog zelf kunt gebruiken. Gemiddeld verhoogt je eigen gebruik hiermee naar 60 tot 80 procent.

Extra voordeel is dat je met een thuisbatterij minder afhankelijk bent van het stroomnet. Je zonnepanelen schakelen dus niet meer uit als het net vol is, maar leveren gewoon stroom aan je batterij. Zo leveren ze meer op én betaal je minder terugleverkosten.

Tip 5: stap over op een dynamische energiecontract

Met de vorige tips kun je terugleverkosten verminderen, maar is er ook een manier om ze helemaal te vermijden? Ja, die is er: het dynamische energiecontract. Met zo’n contract betaal je altijd de marktprijs voor stroom. Als je teruglevert, ontvang je deze zelfde prijs. Tenzij de stroomprijs negatief is – wat enkele keren per jaar gebeurt – krijg je dus geld in plaats van te moeten betalen.

Een dynamisch energiecontract is extra voordelig in combinatie met een thuisbatterij. Daarmee kun je namelijk energie gebruiken en opslaan als de prijs laag is, en deze weer terug het net op sturen tegen een hoger tarief. Zo bespaar je maximaal op je energierekening.

Terugleverkosten laag houden: zo doe je dat

De slimste manier om je terugleverkosten laag te houden, is door zoveel mogelijk van je eigen energie zelf te gebruiken. Wat je immers zelf gebruikt, hoef je niet terug te leveren. En kost je dus niets extra’s. Zo houd je grip op je energierekening.