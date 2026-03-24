OpenAI neemt plotseling afscheid van zijn populaire videotool Sora. Het gooide hoge ogen bij de lancering, het zou zelfs mogelijkheden hebben voor Hollywood-films en OpenAI wist er ook nog een miljardencontract uit te slepen met Disney. En nu is het ineens voorbij: Sora stopt en de Disney-deal is verdwenen.

OpenAI heeft aangegeven dat het Sora gedag zegt. Sam Altman zou de Sora-app stopzetten zonder dat het de bedoeling was dat het ook aan ChatGPT werd toegevoegd, al was daar wel een gerucht over, mede omdat Google Gemini die handige integratie met beeld en video wel heeft. En ja, dat er ook nog een deal met Disney was gesloten die pas een paar maanden geleden werd aangekondigd en maar liefst 1 miljard dollar waard is. Of nou ja, was dus, want OpenAI hangt zijn videotool aan de wilgen.

Ondertussen zwijgt OpenAI in alle talen. Waarom deze plotselinge wissel wordt gedaan is daardoor nog onbekend. Wel is OpenAI bezig met een soort superapp voor ChatGPT, Codex en Atlas, dus misschien wordt daar uiteindelijk toch nog een videomaker aan toegevoegd: tenzij OpenAI toch meer een andere kant op willen gaan.

