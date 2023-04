Earth Day: 15 opzienbarende feitjes over de aarde

Het is vandaag Earth Day, een initiatief in 1970 gestart door een senator uit het Amerikaanse Wisconsin. Die zag al in dat zorgen voor het milieu hoog op de agenda moest. Niet zonder resultaat. Het is niet alleen een dag waarop we elk jaar nog steeds extra aandacht schenken aan onze planeet, het heeft er onder andere voor gezorgd dat de Clean Water Act en de Endangered Species Act realiteit werden. Wil je weten waarom onze aarde zo bijzonder is? Dit zijn 15 opmerkelijke feitjes over onze planeet.

Blauwe planeet 1. Jupiter, Mars, Venus, Saturnus, Neptunus, Uranus… Aarde is de enige planeet in ons zonnestelsel die niet is vernoemd naar een Griekse of Romeinse God. 2. De rotatie van de aarde (zijn draaisnelheid) gaat steeds langzamer. Het gaat maar 17 milliseconden per honderd jaar langzamer en dat betekent dat we pas over 140 miljoen jaar een uur extra in de dag hebben, maar toch, we remmen blijkbaar af. 3. Aarde wordt ook wel de blauwe planeet genoemd. Dat komt omdat we enorm veel water op aarde hebben. Dat zou je niet zeggen op het flinke bebouwde vasteland, maar 70 procent van de aardbol is bedekt met water. 3 procent van dat water is zoet, 97 procent is zout. 2 procent van dat zoete water is bevroren binnen ijsschotsen en gletsjers.



Eerste foto vanuit de ruimte 4. Qua materiaal bestaat de planeet uit 32,1 procent ijzer, 30,1 procent zuurstof, 15,1 procent silicone en 13,9 procent magnesium. Vooral de kern van de aarde bevat heel veel ijzer. 5. Azië beslaat 30 procent van de hele aarde. Dat terwijl er gemiddeld veel meer mensen wonen: 60 procent van de wereldpopulatie leeft in Azië. 6. De eerste foto van aarde vanuit de ruimte werd genomen in 1946. Een weersatelliet maakte de foto. De betere, ‘eerste’ foto van aarde was waarschijnlijk die door NASA’s ATS-III satelliet in 1967, want die was in kleur en toonde de volledige aarde.

Opwarming van de aarde 7. De diameter van aarde is 12.713 kilometer, maar dieper dan 12 kilometer hebben we nooit kunnen boren. 8. De opwarming van de aarde is vooral merkbaar in de oceaan. Zoals we laatst al schreven heeft veel koraal en zeeleven te lijden onder de verandering van het klimaat. We zien er op het vasteland ook wel wat van, maar de zee heeft er op dit moment het meest last van (met indirect wederom ook weer de mens). 10. Elke winter weer vallen er 1 biljoen biljoen sneeuwvlokken uit de lucht ((1.000.000.000. 000. 000.000. 000.000 stuks maar liefst).



99% uitgestorven 11. We reizen op 107.182 kilometer per uur om de zon heen. Daarnaast draaien we ook nog eens om die hete brij heen. En ergens is dat ook letterlijk en figuurlijk, als we kijken naar de opwarming van de aarde en hoe lang het voor sommige bedrijven duurt om daar iets aan te doen. 12. De aarde vangt dagelijks tussen de 100 en 300 ton kosmische stof op. Dit komt bijvoorbeeld van planetoïden. Eigenlijk zijn het een soort micrometeorieten (die ook nog eens tienduizenden kilometers per uur kunnen gaan). 13. De maan roteert net zo snel als de aarde, waardoor we altijd dezelfde kant van de maan zien. Het is de natuurlijke satelliet van de aarde die onder andere eb en vloed regelt. 14. 99 procent van alle diersoorten die we ooit hebben gekend op de aarde, is nu uitgestorven. 15. De kern van de aarde is tussen de 5400 en 600 graden Celsius.

Zelf in actie komen op Earth Day Wil je zelf in actie komen, deze Earth Day? Dat kan heel makkelijk. Pak een vuilniszak en ga op het strand struinen naar plastic en ander vuil dat er niet thuishoort. Plant een boom of bloemen om insecten blij te maken. Koop één tas en zorg dat je die altijd bij je hebt om boodschappen te doen, om met jezelf de uitdaging aan te gaan nooit een plastic tasje te gebruiken. Eet minder vlees en vis, koop vaker verpakkingsvrije producten en pak wat vaker de fiets, in plaats van de auto. Als je ook nog regelmatig naar de markt gaat en papierloos gaat werken, dan help je de aarde al een heleboel (en waarschijnlijk zal je merken: jezelf uiteindelijk ook). Happy Earth Day!