​69 procent van de wilde dierenpopulaties verdwenen

Tweederde van de wilde dierenpopulatie is weg. Sinds 1970 zijn de populaties van dieren in het wild extreem hard afgenomen. De reden? Mensen . Het Wereld Natuurfonds luidt de noodklok. Het is nog te veranderen, maar daarvoor moeten we wel alles uit de kast halen.

CO2-uitstoot

Het voordeel aan de natuur is dat oorzaak-gevolg vrij helder is. De oorzaak is dat het leefgebied van de wilde dieren steeds kleiner en kwalitatief minder goed wordt, waardoor die wilde dieren sterven en niet meer voortplanten. De natuur verslechtert enorm en het feit dat dat zo duidelijk wordt op basis van de dierenpopulatie, zegt heel veel. Maar, waarom verslechtert die natuur zo? Dat komt door mensen, geeft het WNF aan. We kappen bossen weg en we zorgen er met de intensieve veehouderij ook nog voor dat er veel land wordt opgeofferd en er ook nog grote CO2-uitstoot is. Al komt die laatste uiteraard niet alleen door landbouw, maar ook door voertuigen, vaartuigen en fabrieken.

Zoetwaterdieren blijken de grootste slachtoffers van ons menselijk toedoen. Het water raakt vervuild en daar zijn vissen erg gevoelig voor. In de grote, zoute zee heb je daar minder last van, maar zoetwater is natuurlijk veel schaarser. Ook helpt de visserij niet, want wij vissen weg wat andere dieren moeten eten, zoals de roze rivierdolfijn in Brazilië. Daarvan is de populatie al met 65 procent afgenomen door onder andere visserij en leefgebied dat verloren gaat, zo is te lezen in het Living Planet Report van de natuurorganisatie. Hierbij werken een kleine honderd wetenschappers van over de hele wereld samen om een beeld te schetsen van hoe onze planeet ervoor staat.

Wat belangrijke punten: