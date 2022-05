De trieste klimaatcijfers van 2021: 5 dingen die jij kunt doen

De zeespiegel stijgt, broeikasgassen drijven in de lucht en de oceanen zijn zoveel warmer en zuurder dat het niet te ontkennen is. Het klimaat verandert en dat is niet per se positief. Dit is de conclusie van de Wereld Meteorologische Organisatie ( WMO ), een agentschap van de Verenigde Naties. Klimaatverandering is niet alleen duidelijk merkbaar: het heeft ook gevolgen waarvan we nog lang last zullen hebben.

Klimaatverandering

Sinds we meten hoe het met de temperatuur van onze planeet gaat, hebben we nog nooit zo’n warme aarde gemeten als de afgelopen zeven jaar. Het was vorig jaar 1,1 graad warmer dan voor 1850 gemiddeld het geval was. Dat is niet zo diep als in 2016, maar dat komt mede omdat de zeewatertemperatuur omlaag ging door het natuurverschijnsel La Niña. Echter kunnen we niet altijd ‘terugvallen’ op natuurverschijnselen. We moeten met manieren komen om koolstof uit de atmosfeer te halen, want anders blijven de oceanen verzuren.

Klinkt als een ver-van-ons-bed-show: oceanen die verzuren, is dat niet alleen lullig voor oceaanbewoners zoals vissen? Niet bepaald: klimaatverandering heeft namelijk verreikende invloed op bijna alles wat we op aarde doen. Het weer wordt extremer, waardoor overstromingen vaker en heviger voorkomen. Dit leidt tot meer doden, meer schade en dus ook een grotere kostenpost. We hebben het dan niet alleen over Henan in China, maar ook over ons eigen land, toen we vorig jaar te kampen hadden met overstroomde gebieden in Limburg. In Duitsland vielen maar liefst 183 doden door de flinke hoeveelheden regen die in een heel korte tijd naar beneden stortten.

Die verzuring van de oceaan komt omdat de zee de Co2-uitstoot grotendeels opneemt. Echter betekent die hoge concentratie Co2 in de oceanen dat ze minder kunnen opnemen en er meer Co2 in de lucht blijft hangen. Dat zorgt alleen maar voor nog hogere temperaturen. Tel daarbij op dat gletsjers smelten en het treurige klimaatplaatje is compleet. In Azië is zelfs vrees dat er drinkwatertekorten ontstaan wanneer de Himalaya-gletsers verdwijnen.