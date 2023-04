Google zoekt je hulp bij zijn AI-onderzoek naar koraalriffen

Google start een grootschalig onderzoek naar koraalriffen en heeft daarbij zoveel mogelijk hulp nodig. Het gebruikt kunstmatige intelligentie om het onderzoek te verrichten, gecombineerd met input van zoveel mogelijk mensen. Het onderzoek is gebaseerd op geluid en het idee is dat mensen naar koraalriffen gaan luisteren. Ja, luisteren.

Calling in our Corals

Het onderzoek ‘Calling in our Corals’ en Google heeft om dit te ondersteunen hydrofoons geplaatst in 10 koraalriffen. Nu denk je dan misschien meteen aan het Great Barrier Reef in Australië en andere verre bestemmingen, maar wist je dat er ook hydrofoons zijn geplaatst in België? De hydrofoons zijn een soort watermicrofoons die geluiden kunnen opnemen van het zeeleven. Ze zijn onder andere geplaatst in België, Zweden, Indonesië, Australië, Panama en de Filipijnen.

Waarom je het geluid zou opnemen, dat heeft alles te maken met koraal zelf. Gezonde koraalriffen blijken namelijk volop geluid te maken: het geluid is zelfs essentieel voor jong koraal om te groeien. Wordt er te veel gevist, of zijn ze beschadigd, dan worden ze stil. Dat heeft alles te maken met dat koraal ook vissen nodig heeft om te floreren. Is het dus stil, dan hebben we een probleem.