​Zijn vrouwen 'sitting ducks' als het gaat om huid- en gezichtsverzorging?

Kort geleden beschreef ik hoe met name televisiereclames in staat lijken ons collectief te hersenspoelen. Dit deed ik door o.a. te wijzen op een bekend anti-kalk middel ter voorkoming van kapotte wasmachines, een bekend autoruitenschadehersteller in relatie tot sterretjes in de voorruit en vervolgens op aangeprezen chemische ontstoppingsmiddelen tegen afvoerverstoppingen.



Hiermee probeerde ik aan te tonen, dat als ergens lang genoeg televisiereclames voor worden gemaakt, wij mensen uiteindelijk geneigd zijn het te gaan geloven. Dit werkt sterker door voor reclames die inspelen op (latent) bij ons levende angsten en die vergezeld gaan van (be)grijpbare rationele of wetenschappelijke argumenten. Deze ingrediënten tezamen kunnen er toe leiden dat wij na verloop van tijd collectief lijken te worden gehersenspoeld. Dit is wat sommige reclames met ons doen!

Er bestaat echter een wereldwijd bloeiende categorie van producten welke als geen ander misbruik maakt van met name bij bepaalde genders levende angsten. Dit betreffen huidverzorgingsmiddelen in het algemeen en gezichtscrèmes in het bijzonder. De gender waarop ik doel is hoofdzakelijk vrouwelijk, hoewel dit geenszins uitsluit dat ook individuen binnen andere genders hier gevoelig voor kunnen zijn.

Gesexualiseerde cultuur van schoonheidsidealen en jeugdigheid

Als gevolg van onze cultuur vol schoonheidsidealen, de nadruk op jeugdigheid en de sterke sexualisering van beide aspecten lijken onder meer vrouwen bovengemiddeld vatbaar voor latente angsten omtrent huidverzorging. Angsten om er niet verzorgd uit te zien, onaantrekkelijk te ogen, zichtbaar te verouderen of om niet helemaal fris te ruiken voeren hierin de boventoon.

Op grond hiervan is de cosmetische industrie er de afgelopen decennia in geslaagd om talloze producten en routines in de markt te zetten, waarvan het merendeel onnodig is en sommige zelfs contraproductief inwerken op onze huidgezondheid.

Voorzien van wetenschappelijk klinkende namen als Retinol, Q10, Vitamine A-zuur, Hyaluron of Collageen wordt er een wereld aan blijvende huidverbeteringen beloofd. Doorgaans zijn de concentraties van dergelijke ingrediënten echter te laag om daadwerkelijk de geassocieerde huidverbeteringen te bewerkstelligen die wetenschappelijk zijn onderzocht. Dit is maar goed ook, omdat veel van dergelijke ingrediënten in voldoende hoge concentraties als een geneesmiddel werken en derhalve alleen op doktersrecept verkrijgbaar zijn.

Een goede SPF en hydratatie voldoen

Wat al deze middelen eigenlijk vooral gemeen hebben, is dat ze de opperhuid helpen te hydrateren (of gehydrateerd te blijven) om daarmee jouw fijne lijntjes tijdelijk onzichtbaar te maken. Hiermee doen ze hun cosmetische oorsprong letterlijk eer aan, want het zijn en blijven domweg cosmetische producten. Niets meer, niets minder. Het grootste effect van al deze middelen eender is dat ze de huid tijdelijke bescherming bieden tegen uitdroging.

Als je je enigszins verdiept in de materie van huidverzorgingsproducten, dan kom je er vanzelf achter dat je naast een SPF (zonbescherming) en voldoende hydratatie (door het voorkomen van uitdroging) nauwelijks nog iets anders nodig hebt. Exclusieve of dure producten blijken het bovendien niet significant beter te doen dan goedkopere producten, blijkt iedere keer weer uit onafhankelijke onderzoeken.

Google maar eens op 'zin en onzin van gezichtscrèmes' en je zult al gauw tot dezelfde conclusies komen als ondergetekende. Het is niet veel dat je nodig hebt en al helemaal geen exclusieve of dure producten. Vermijd sowieso agressieve zepen, parfums en alcohol in huidgerelateerde producten, want die doen jouw huid sowieso meer kwaad dan goed. Je kunt er in de loop van de tijd bovendien spontane contactallergieën tegen opbouwen.

Kies uiteindelijk één of twee producten uit die zich goed verhouden tot jouw huidtype en klaar ben je. Scheelt je bovendien ook aanzienlijk in jouw portemonnee. Je hoeft er namelijk helemaal geen uitgebreide skinroutines op na te houden. Dat is ons volledig aangepraat door de cosmetische industrie. Mocht dit artikel weerstand bij je oproepen, dan ben je waarschijnlijk nog volledig in de ban van en gehersenspoeld door de cosmetische industrie. Sterkte daarmee. Derhalve nog dit actuele nieuwsartikel voor jou!

Hoe exclusiever, hoe duurder, hoe nuttelozer

Hoe exclusiever bepaalde ingrediënten worden aangeprezen door de cosmetische industrie, hoe duurder ze worden verkocht en hoe nuttelozer ze doorgaans zijn. De concentraties van dergelijke ingrediënten zijn namelijk gewoonweg te laag om permanente huidverbeteringen te kunnen bewerkstelligen. Uiteindelijk is het gewoon pure marketing en misleiding.

Trends op TikTok, Snapchat en Instagram versterken deze effecten alleen maar. De cosmetische industrie spint als geen ander garen bij sociale media. Talloze influencers krijgen betaald om dergelijke producten tegen beter weten in te blijven promoten. Verslaafd aan de mobiel en sociale media degradeert Web 2.0 hiermee steeds meer (jonge) consumenten tot weinig anders dan volgzame koopslaven.

Conclusie

Op grond van de angsten die met name bepaalde genders in relatie tot verzorging, aantrekkelijkheid en veroudering met zich meedragen, mag je gerust stellen dat behoorlijk veel vrouwen inderdaad 'sitting ducks' zijn voor de cosmetische industrie!