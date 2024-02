​Commerciële ontstoppingsmiddelen slecht voor afvoer en milieu

Televisiereclames die door de jaren heen steeds opnieuw voorbij komen, lijken in staat ons collectief te hersenspoelen. Een fascinerend voorbeeld hiervan zijn de al sinds decennia voorbij komende televisiereclames van een bekend anti-kalk middel ter voorkoming van kapotte wasmachines. Behoudens misschien voor gebieden waar het water extreem hard is en voor situaties dat er veelvuldig kookwassen van 90 graden worden gedraaid, wordt er door veel experts getwijfeld over de daadwerkelijke meerwaarde van anti-kalk middelen voor wasmachines. Aan de meeste wasmiddelen zijn bovendien al de nodige kalkbindende ingrediënten toegevoegd.

Andere televisiereclames die ons collectief lijken te hebben gehersenspoeld, zijn de regelmatig voorbijkomende televisiereclames van een bekend autoruitenschadehersteller. Hierdoor denkt een groot deel van Nederland inmiddels dat je acuut actie moet ondernemen als je een sterretje in de voorruit ontdekt. Je wordt feitelijk gehersenspoeld vanuit de angst en gedachte dat sterretjes meestal tot scheuren leiden. Ook dit blijkt in de dagelijkse praktijk een stuk genuanceerder te liggen. Zelf heb ik jarenlang met 4-5 sterretjes in de vooruit van een occasion gereden die nooit een scheur zijn geworden.

Wat ik met bovenstaande voorbeelden wil illustreren, is dat als er ergens lang genoeg (televisie)reclames voor worden gemaakt, wij mensen uiteindelijk geneigd zijn het te gaan geloven. Dit werkt sterker door voor reclames die inspelen op (latent) bij ons levende angsten en die vergezeld gaan van makkelijk grijpbare rationele of wetenschappelijke argumenten. Deze ingrediënten tezamen kunnen er toe leiden dat wij na verloop van tijd collectief lijken te worden gehersenspoeld. Dit is wat sommige reclames met ons doen!

Het gebruik van commerciële ontstoppingsmiddelen is gebaseerd op hersenspoeling

Dit geldt tevens voor de te pas en te onpas op televisie verschijnende reclames voor commerciële ontstoppingsmiddelen tegen afvoerverstoppingsproblemen. Hierdoor heeft gaandeweg het collectieve idee bij veel mensen postgevat, dat commerciële ontstoppingsmiddelen hét alternatief voor relatief dure rioolontstoppingsbedrijven zijn.

Deze chemische ontstoppers zouden zogenaamd veilig zijn voor de afvoer. Dit is echter lang niet voor allemaal het geval. De meer agressieve chemische ontstoppers kunnen met name de gelijmde verbindingen tussen afvoerdelen aantasten met mogelijke afvoerlekkages als gevolg. Zeker bij terugkerend gebruik hiervan. Dan ben je uiteraard nog veel verder van huis. Daarnaast zijn veel chemische ontstoppers relatief duur en bovenal slecht voor waterzuiveringsinstallaties en het milieu.

De hersenspoeling richt zich in dit geval op jouw angst dat je een relatief duur rioolontstoppingsbedrijf moet bellen vergezeld van een wetenschappelijk geïllustreerde en schijnbaar simpele oplossing van een vloeibaar middel uit een fles. Vanuit commerciële motieven wordt er met het aanspreken van jouw angst voorbijgegaan aan het feit dat veel hardnekkige afvoerverstoppingsproblemen eenvoudig kunnen worden verholpen met heet water, soda en azijn.

Door te googlen op 'verstopte afvoer+soda+azijn' vind je talloze beschrijvingen van deze goedkope, veilige en milieuvriendelijke methode om afvoeren te ontstoppen.

De beste alternatieven voor commerciële ontstoppingsmiddelen

De stapsgewijze uitvoering die daarbij de beste resultaten garandeert, beschrijf ik hieronder:

I. Kijk in eerste instantie eens of het helpt om het afvoerputje en de sifon (zwanenhals) onder de wasbak of gootsteen te demonteren en schoon te maken.

II. Zo niet, probeer dan of je het verstoppingsprobleem kunt oplossen met een zgn. plopper of rubberen gootsteenontstopper. Dit is een rubber zuignap op een houten steel waarmee je een tijdelijk vacuüm kunt creëren met behulp van een laagje water. Door 10-15 maal met behulp van de rubber zuignap en een laagje water een vacuüm te trekken over de afvoeropening kun je in veel gevallen de verstopping al lostrekken, waarna deze vervolgens spontaan wordt afgevoerd door de afvoerleiding.

III. Als het ontstoppen met de plopper of rubberen gootsteenontstopper ook na 20-25 maal trekken nog niet lukt, dan kun je vervolgens beter overgaan tot het hieronder beschreven gebruik van (kokend) heet water, kristalsoda en schoonmaakazijn.

gooi 2 liter kokend heet water door de afvoer van gootsteen of doucheputje; bij porseleinen wasbakken en toiletpotten volstaat heet kraanwater ivm. breukrisico; doe huishoudhandschoenen aan voordat je met kristalsoda en schoonmaakazijn werkt; los een volle kop kristalsoda op in evenveel (warm) water door goed te roeren; gooi de grotendeels opgeloste (slurry van) kristalsoda door de afvoer; gooi pas daarna (afzonderlijk) een volle kop schoonmaakazijn door de afvoer; pas op, dit gaat bruisen vanwege de CO2-ontwikkeling, daarom gezicht afwenden; laat een en ander 15-20 minuten inwerken; gooi wederom 2 liter kokend heet water door de afvoer, wederom gezicht afwenden; bij porseleinen wasbakken en toiletpotten volstaat heet kraanwater ivm. breukrisico.

Verhelpt dit in eerste instantie de afvoerverstopping nog niet, probeer het hele riedeltje dan nogmaals met de dubbele hoeveelheid kristalsoda en daarna (afzonderlijk) de dubbele hoeveelheid schoonmaakazijn! Gezicht goed afwenden en afstand houden!

IV. Hieronder twee adequate publieke bronnen die ik heb geraadpleegd voor het verhelpen van een verstopte afvoer met behulp van heet water, soda en azijn.

V. Kristalsoda is overigens dubbel zo krachtig als baking soda. Net zoals dat schoonmaakazijn dubbel zo krachtig is als gewone azijn. Los de soda liever eerst op in water dan de soda los in de afvoer of het afvoerputje te gooien. Hiermee voorkom je dat de bruisreaktie in het afvoerputje plaatsvindt in plaats van zoals beoogd bij de verstopping.

VI. Mochten bovenstaande methoden jouw afvoerverstoppingsproblemen uiteindelijk toch nog niet verhelpen, dan kun je beter een betrouwbaar rioolontstoppingsbedrijf bellen in plaats van met commerciële ontstoppingsmiddelen jouw afvoerleidingen te riskeren.

VII. Kijk tenslotte altijd goed uit voor oplichters die zich richten op bepaalde acute noodsituaties van consumenten (sleutelmakers, loodgieters, rioolontstoppers, dakdekkers). Check de legitimiteit van het rioolontstoppingsbedrijf dus via meerdere digitale of analoge bronnen. Bijvoorbeeld via internet, de telefoongids, maps/streetview, kennissen en/of via krantenartikelen. Haastige spoed is in zulke gevallen zelden goed!