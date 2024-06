Vaderdag giftguide 2024: toffe gadgets en cadeau’s om te geven

De nieuwste JBL draagbare speakers

De zomer is dé tijd om herinneringen te maken. Van festivals tot zonovergoten feestjes, blijf verbonden met je muziek en de mensen om je heen met de nieuwste JBL-speakers. Dankzij Auracast™ verbind je je JBL-speaker met één druk op de knop met je vrienden en til je je zomerplannen naar een hoger niveau. Of je nu kiest voor de compacte JBL Clip 5, de veelzijdige JBL Go 4, of de krachtige JBL Xtreme 4, er is een speaker voor elk feest, groot of klein.

JBL Xtreme 4

Met 24 uur afspeeltijd, plus tot 6 uur extra in de Playtime Boost-modus, ben je verzekerd van non-stop muziek. Deze speaker fungeert ook als powerbank om je telefoon onderweg op te laden. De vervangbare batterij verlengt de levensduur, zodat je nog langer kunt genieten.

JBL Clip 5 en JBL Go 4

Clip de JBL Clip 5 aan je tas of stop de JBL Go 4 in je rugzak voor muziek tijdens elke gelegenheid. Deze kleine maar krachtige speakers bieden groot geluid dat in de palm van je hand past. De karabijnhaak van de JBL Clip 5 en de geïntegreerde lus van de JBL Go 4 maken het makkelijk om je muziek overal mee naartoe te nemen.

Geef je vader het cadeau van geweldige muziek met JBL! Bestel de JBL Xtreme 4 hier. De JB Clip 5 bestel je hier en de JBl Go 4 hier.