Giftguide: de leukste cadeau's voor vaderdag

Op zondag 19 juni is het weer vaderdag. De feestdag ter ere van alle papa's en vaders in Nederland. Een dag waarbij het vaderschap en de invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. Een dag ook waarbij alle vaders lekker in de watten worden gelegd. En waarbij je misschien ook nog wel een leuk presentje ontvangt van vrouwlief en/of de kinderen. Happy socks, een lekker luchtje of een bierpakket: daarmee verras je je vader waarschijnlijk niet meer op Vaderdag. Ben jij op zoek naar inspiratie, of heb je nog tips nodig, bekijk hieronder onze giftguide voor een leuk en gevarieerd aanbod aan vaderdag gifts & gadgets. Een smarthome product van Switchbot Voor alle vaders die houden van technologie en voor wie er niet genoeg smarthome producten in huis kunnen hangen. Switchbot is vooral bekend van Switchbot Curtain. Het is een kleine draadloze robot die alle gordijnen gemotoriseerd en slim maakt met een installatie van 30 seconden (zonder alternatieve installatie). Na bevestiging aan je gordijn kun je het gordijn vervolgens openen en sluiten met je smartphone. Of stel je gewoon een schema in om het gordijn automatisch iedere dag te openen of te sluiten. De SwitchBot Curtain is te bestellen via ondermeer bol.com.

Prijs: vanaf 85,-

Ring Stick Up Cam Vaders staan bekend als de superhelden die van hun huis een veilige plek maken voor hun gezin. De beveiligingscamera's van Ring bieden een oplossing om hierbij een handje te helpen. Weten ze graag wanneer de kinderen het huis in- en uitrennen? Staat hun motor in een blinde hoek op de oprit, of graaft een dier telkens gaten in het perfect gemaaide gras? Geen probleem! Met de eenvoudig te installeren Ring Stick Up Cam kun je via de Ring app altijd een oogje in het zeil houden, zowel binnen als buiten. Dankzij het draadloze ontwerp kun je het gebruiken waar je maar wilt en verplaatsen wanneer dat nodig is. Met deze Stick Up Cam ben je altijd verbonden met wat er in en rondom het huis gebeurt. Op zoek naar een cadeau voor een nieuwe vader? Recent onderzoek* toont aan dat slimme gadgets kunnen helpen bij het multitasken dat komt kijken bij het ouderschap van een pasgeborene. 64% van de jonge ouders vindt aangesloten beveiligingscamera's een uitkomst, waarbij deze apparaten zowel gemoedsrust bieden als een manier om familieherinneringen vast te leggen. De Ring Stick Up Cam is verkrijgbaar voor €99,99.

Dyson Supersonic haardroger De Dyson-dream gaat verder dan alleen een steelstofzuiger: Dyson komt met steeds meer producten voor bijvoorbeeld het haar. Waar veel vaders een stijltang waarschijnlijk links laten liggen, is het wel handig om een goede haardroger in huis te hebben. Zeker in de winter kan het schadelijk zijn om met vochtig haar de deur uit te stappen, naast dat het fohnen van het haar vaak voor meer volume en een betere stijling kan zorgen. Dat komt omdat Dysons haardroger gebruikmaakt van een snelle, gecontroleerde luchtstroom. Er zit intelligente temperatuurregeling op om het haar zo min mogelijk te beschadigen met hete lucht. Het voordeel van deze haardroger is dat hij wat stiller is dan veel andere föhns en handzamer is. Door zijn kleine formaat kun je er sneller mee werken, naast dat hij ook makkelijker in een koffer past. Het apparaat wordt aangedreven door de digitale motor van Dyson: de V9, die 8 keer sneller werkt dan de motor van andere haardrogers, en toch maar half zo zwaar is. Dyson heeft vier jaar lang getest op verschillende soorten haar: er is 1625 kilometer echt mensenhaar gebruikt om te zorgen dat Dyson Supersonic de ‘weg’ weet binnen zoveel mogelijk haartypes. Dyson mag dan veel reclame maken met zijn fuchsia-gekleurde producten, er is van de Supersonic ook een stijlvolle zwarte versie verkrijgbaar voor 399 euro.



LEGO BMW M 1000 RR-motor Typisch een cadeau dat je minder snel voor jezelf zou kopen, ook al wil je hem zo graag hebben: de LEGO BMW Motor. Deze flinke LEGO-build is gebaseerd op de BMW M 1000 RR en hij is niet alleen mooi om te zien. Het is een Technic-exemplaar, wat betekent dat je de motor technisch gezien zoveel mogelijk nabouwt als de echte variant, inclusief kettingaandrijving, een echt werkende vrsnellingsbak met 3 versnellingen en de lijnmotor met 4 zuigers. Het model is schaal 1:5, waardoor het een echte eyecatcher in huis is met zijn 27 centimeter hoogte. Er zit zelfs een displaystandaard bij om hem zo mooi mogelijk neer te zetten. Er wordt door sommige mensen nog steeds gedacht dat LEGO voor kinderen is, maar dit bouwproject is er echt een voor volwassenen. Hij is stijlvol om te zien en is wat moeilijker te bouwen door de Technic-elementen. Als je hierin een foutje maakt, dan werken bepaalde mechanismen niet, waardoor het soms een echte puzzel is om het project tot een goed einde te brengen. Gelukkig is ook LEGO voor volwassenen redelijk onbreekbaar, waardoor je met een gerust hart stappen terug kunt gaan om deze prachtige set alsnog volledig op te bouwen. Een zeer geschikt cadeau waar zowel BMW- als gewone motorfans enorm veel uren plezier aan beleven. De cadeaugevers trouwens ook, want dit cadeau verdient een mooi plekje in huis. De LEGO BMW M 1000 RR is te koop voor 199,99 euro.

Fitbit Versa 3 19 juni is de dag om jouw vader(figuur) te laten zien hoeveel hij voor je betekent. En waarmee kan je dat beter laten zien dan met een cadeau waarmee hij elke dag van het jaar de beste versie van zichzelf kan zijn? Fitbit heeft een uitgebreide lijn aan producten die een fantastisch Vaderdagcadeau zijn. Voor elk type vader is er namelijk een Fitbit! Heb jij een actieve vader die houdt van sporten en fitness? Dan is Fitbit Versa 3 de perfecte smartwatch die hem motiveert om zijn doelen te bereiken. Deze beschikt onder andere over een ingebouwde GPS, dagelijkse herstelscore en 24/7 hartslagmeting, waarmee je inzicht krijgt in je activiteit, slaap en herstelniveau. Ook ontvang je alle belangrijke meldingen op je smartwatch, dus je vader hoeft niets te missen tijdens het behalen van zijn gezondheidsdoelen. De Fitbit Versa 3 is verkrijgbaar voor €169,95.

DJI Mini 3 Pro Hebben jullie een mooie reis gepland en wil jij of hij daar bijzondere beelden van schieten? De DJI Mini 3 Pro-drone is een goed cadeau voor papa’s die herinneringen van de vakanties en de kinderen wil vastleggen op een speciale manier. Het voordeel van DJI Mini 3 Pro is dat hij klein is, waardoor hij makkelijk in een tas past, maar ook niet zo opvalt als hij de lucht ingaat. Hij weegt ook maar 249 gram en je hebt er geen vliegbrevet voor nodig. Het is wel verstandig om op je ‘filmlocatie’ te checken wat precies de regels zijn met betrekking tot drone vliegen, maar het is echt niet zo dat het nergens mag. Bovendien geven de regels je extra redenen om creatief te zijn in het uitzoeken van een locatie om samen te ‘dronen’.

Hij mag dan klein zijn, hij is niet bepaald simpel. DJI Mini 3 Pro bevat geavanceerde functies zoals 4K-beeldkwaliteit op 60 frames per seconde, tri-directionele obstakeldetectie en 90 procent gimbalrotatie voor verticale beelden. Immers zijn verticale beelden perfect voor social media. Wie weet begint papa wel zijn eigen TikTok-kanaal met dronevideo’s deze Vaderdag. Met zijn kleine, handzame drone kan hij de mooiste beelden maken en voelen hoe het is om te vliegen. Eerlijk is eerlijk, die obstakeldetectie is geen overbodige luxe: zo heeft hij in zijn enthousiasme waarschijnlijk net even langer plezier van deze technologische geavanceerde gadget. DJI Mini 3 Pro is nu verkrijgbaar voor 829 euro.

Grootmeesters Masterclasses

Origineler dan een boek, en inspirerender dan het zoveelste flesje parfum of bbq-schort. Met Grootmeesters Masterclasses boek je succes in alle opzichten! Grootmeesters is een nieuw online streamingdienst geïnspireerd op het succesvolle Amerikaanse platform Masterclass, dat inhaakt op de trend van edutainment. De allerbesten in hun vakgebied leren en inspireren de kijker met hun online hoorcolleges. In Amerika wordt dat gedaan door grootheden als comedian Steve Martin, top-chef Gordon Ramsey, Metallica, en oud-president Barack Obama. In Nederland is het een relatief nieuw fenomeen. Op grootmeesters.nl delen inmiddels 17 van Nederlands meest succesvolle talenten hun denkwijze en aanpak in online lesprogramma’s. Van topgolfer Joost Luiten, Jeroen Pauw, Ronald Giphart en Rafael van der Vaart, tot Youp van 't Hek, Guus Meeuwis en Jonnie & Thérèse Boer. Een volledige masterclass duurt tussen de 1,5 en 5 uur, verdeeld in korte afleveringen. Naast kennis over een bepaald vakgebied worden ‘studenten’ ook gecoacht in het krijgen en behouden van de juiste mindset en het belang van het hebben van discipline en doorzettingsvermogen. Maak je vader nu member op grootmeesters.nl vanaf €5 per maand of bestel eenmalig een masterclass met korting van €29,95 voor €25. Gebruik kortingscode VADERDAG22 bij het afrekenen.

Horizon: Forbidden West Is je vader een echte Nederlander en haalt hij bijvoorbeeld graag zijn groenten van dichtbij? Als hij ook nog gamen tot zijn hobby rekent, dan is Horizon: Forbidden West een leuk cadeau voor vaderdag. Deze PlayStation 5-game is gemaakt door een Nederlandse studio (Guerrilla) en gooit enorm hoge ogen als eerste PlayStation 5-exclusive. Het spel neemt je vader mee in een avontuur met Aloy, die hij kan kennen uit de eerste game uit deze reeks, Horizon: Zero Dawn. Dit is het tweede spel in de franchise, maar hij hoeft zeker niet per se het eerste deel te hebben gespeeld om te genieten van dit tweede deel. Hierin gaat Aloy op een nieuw avontuur waarin ze wederom moet vechten tegen grote gemechaniseerde dinosaurussen, al klinkt dat een stuk minder realistisch dan Guerrilla Games het weet over te brengen in het spel. De spelwereld is van alle markten thuis, spat in al zijn schoonheid van het scherm af en het is dan ook typisch een game om constant de fotomodus bij te gebruiken. De personages die je tegenkomt zijn zo kleurrijk, je kunt je compleet verliezen in dit spel. Heerlijk voor vaders die na een drukke baan of veel gesjouw met de kinderen even toe zijn aan een momentje voor zichzelf. Horizon: Forbidden West is verkrijgbaar via ondermeer Bol.com voor 68 euro.

[Fotocredits - makistock © Adobe Stock]