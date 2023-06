Vaderdag special: de leukste cadeau's en gadgets om te geven!

Op zondag 18 juni is het dit jaar weer Vaderdag. De feestdag ter ere van alle papa's en vaders in Nederland. Een dag waarbij het vaderschap en de invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. Een dag ook waarbij alle vaders lekker in de watten worden gelegd. Sokken of een lekker luchtje verras je je vader waarschijnlijk niet meer mee. Op zoek naar inspiratie, of heb je nog tips nodig, bekijk hieronder onze giftguide voor een leuk en gevarieerd aanbod aan Vaderdag gifts & gadgets. Dit zijn geen cadeaus die ergens onderin de kast belanden ;-)

Slimme thermometer voor de barbecue

Met de slimme thermometers van HerQs ben je de koning van de barbecue. De temperatuur van het vlees of de groente wordt continu in de gaten gehouden en via meldingen op je smartphone word je op de hoogte gehouden van het garingsproces. Zo maak je keer op keer een perfecte maaltijd klaar, zonder dat je continu bij de barbecue hoeft te blijven en je gerecht moet controleren. Geniet van perfect gegaard vlees en maak indruk op je gezelschap met een slimme thermometer.

De complete herQs slimme thermometer line-up bestaat uit vijf verschillende thermometers dus voor elke BBQ-enthousiast is de ideale thermometer beschikbaar. Nu speciaal voor Vaderdag krijg je 25% korting zodat je je eigen vader het perfect cadeau kan geven en hem gelijk aan het werk kan zetten!

Bestellen doe je hier.

Prijzen variëren per product, vanaf 49,99 euro.