Charlize Theron is terug met nieuwe actiefilm The Old Guard op Netflix

Charlize Theron is terug en hoe. De actrice die ook wel wordt omschreven als ‘One of the finest ass-kickers in cinema’, dit vanwege haar lange benen en enorme kicks die ze daarmee uitdeelt. Haar rollen lijken minder te passen bij een lovestory. In plaats Atomic Blonde 2 is het The Old Guard op Netflix geworden. Een nieuwe keiharde actiefilm waarin de helden niet meer dood kunnen gaan. Zo leek het tenminste voor heel lang.



Charlize speelt in The Old Guard de onsterfelijke Andromache of Scythia (Andy) die samen met al even onsterfelijke teamleden moet zorgen dat ze ook nu nog wat langer in leven blijven. En als je dit leest weet je al dat dit niet een film van langdurende conversaties is. Duidelijk is dat haar team altijd waakzaam moet zijn in de jacht op mensenhandelaren, terroristen en anderen idioten die het voorzien hebben op onschuldige mensen, zelf ook achterna wordt gezeten.

Forever is Harder Than it Looks

Ook al worden ze massaal om zeep geholpen, het is allemaal tevergeefs want binnen een paar luttele tellen staat iedereen weer op. In de film kan alles en daar is The Old Guard geen uitzondering op. Leven en blijven leven en dat lijkt aardig te lukken ook al willen er genoeg kwaadwillende organisaties wel wat DNA aftappen van Andromache en haar teamleden.