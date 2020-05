Vijf films waarin Charlize Theron de wereld wegblies

Heb je de nieuwe trailer van Netflix-film The Old Guard al gezien? Dan moet het je zijn opgevallen dat een van de meest veelzijdige en getalenteerde beroemdheden van het moment erin zit: Charlize Theron. De in Zuid-Afrika opgegroeide actrice heeft er al een geweldige carrière opzitten en kan nog een hele tijd door. Dit zijn dé Charlize Theron-films die je moet hebben gezien.





Atomic Blonde Hoewel Charlize in haar carrière vaak indrukwekkende vrouwen speelt die hun mannetje staan, lijkt ze de laatste jaren meer dan ooit voor die rollen te kiezen. Dat zagen we bijvoorbeeld in Atomic Blonde. Hierin speelt Theron een undercover agente die in Berlijn tijdens de Koude Oorlog een moord moet oplossen. Deze film kijk je niet voor het verhaal, maar wel voor de geweldige John Wick-achtige actiescenes en bijzondere stijltje. Dat hebben we te danken aan de regisseur van John Wick: David Leitch. Maar, Charlize Theron heeft de kans om met hem te werken aan de film duidelijk gegrepen om te laten zien dat ze zich prima thuisvoelt in een actiefilm. Waar het verhaal misschien wat gebreken heeft, maakt Charlize die meer dan goed met haar stevige acteerwerk.

Young Adult Vergis je niet in de film, want Tully en Young Adult lijken op elkaar. Zowel qua verhaal en setting als qua regisseur: Jason Reitman in combinatie met scenarioschrijver Diablo Cody. Young Adult is echt de betere van de twee. Hij is enorm duister, dus je moet wel van zwarte humor houden om Charlize in deze flick te waarderen. Charlize speelt een alcoholist en schrijfster die net is gescheiden. In haar oude thuisstadje ontmoet ze haar ex Buddy Slade en leert ze zichzelf op een heel andere manier kennen. Young Adult is echt een film zoals geen andere en het gevoel dat je erbij krijgt is mogelijk wat zwaar, maar ook achter de donkere wolken binnen de ziel van Charlize’s personage schijnt blijkbaar toch de zon. Ze speelt in ieder geval de sterren van de hemel.

Bombshell Een wat nieuwere film is Bombshell, die draait om het seksschandaal dat in 2016 aan het licht kwam bij Fox News. Een situatie waarover we in Nederland misschien niet zoveel hebben meekregen als de Amerikanen, maar die wel fantastisch wordt opgetekend in deze film. Met een sterke cast bestaande uit onder andere Margot Robbie, Nicole Kidman en uiteraard Charlize Theron, wordt door de ogen van menig dame een waargebeurd verhaal verteld waar de honden geen brood van lusten. Gelukkig van de film wel, want hij wist zelfs een Oscar-nominatie op te strijken. Nog specifieker: die van beste actrice. Drie keer raden welke actrice die nominatie op haar Wikipedia-pagina kon pennen… Erg bijzonder dat Charlize toch voor de rol van Megyn Kelly gekozen heeft, want behalve met het zwaar beladen onderwerp had ze moeite met het feit dat Kelly onder andere blackface verdedigde in het verleden. Echter haalde het feit dat Kelly toch behoorlijk wat heeft gedaan voor vrouwen haar over.

Monster Charlize Theron durft lelijk te zijn. Dat liet ze bijvoorbeeld zien als de boze koningin in Snow White and the Huntsman, maar veel eerder al in Monster. Monster is een film die écht door merg en been gaat. Hoewel veel mensen de film kijken omdat ze nieuwsgierig zijn naar de enorme uiterlijke transformatie van Theron, zit er veel meer in. Onderwerpen die -zeker toen- taboe waren in films worden niet geschuwd en dat resulteert in een meesterwerk. Niet alleen dankzij Charlize’s vertolking van de moordenaar Aileen Wuornos, ook door het geweldige regisseurwerk van de inmiddels bekende Patty Jenkins (Wonder Woman).

Mad Max: Fury Road Hoewel er nog wel eens wat vreemde roddels gaan over de samenwerking tussen Tom Hardy en Theron, had Furiosa in Mad Max: Fury Road door niemand anders zo iconisch kunnen worden gemaakt. Wederom is de film in stijl enorm te prijzen -en in soundtrack, gemaakt door Junkie XL-, maar het zijn ook de dramatische blikken van Furiosa die het geheel net even wat extra mysterie weten te geven. Het lijkt allemaal maar hard tegen hard te gaan in Mad Max, maar wie goed kijkt ontdekt veel meer emotionele lagen. Ook, of misschien wel juist, bij Furiosa..

Alsof dit alles nog niet genoeg was, spreekt ze ook nog een woordje goed te verstaan Afrikaans. We zien 10 juli meer van haar, wanneer The Old Guard op Netflix verschijnt.

