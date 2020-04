Legado en los Huesos is een nieuwe beklemmende Spaanse Netflix thriller

Een van de actuele filmtips op Netflix is de nieuwe spannende Spaanse thriller ‘Legado en los huesos’, in het Engels ‘The Legacy of the Bones’. De film speelt zich af in de Baztan-vallei die doorkruist wordt door een oude handelsweg tussen Pamplona en het zuiden van Frankrijk. In een beklemmend scenario zien we rechercheur Amaia (gespeeld door Marta Etura) die het mysterie van een reeks zelfmoorden in een gevangenis moet zien op te lossen. Enig aanknooppunt is dat voordat ze zelfmoord plegen ze allemaal het woord ‘Tarttalo’ schrijven op een muur. De filmtip is gelijk kijken maar dat denken wij niet. Tenminste de tip is terecht want je krijgt 2 uur lang onvervalste spanning. Maar Legado en los huesos is onderdeel van een trilogie en dat wordt vrijwel overal vergeten.

Legado en los huesos

Legado en los huesos is dus de tweede film in een trilogie. Nadat de koppige maar ook briljante rechercheur Amaia Salazar de moorden heeft opgelost in haar zo vertrouwde omgeving uit haar jeugd staat ze in de Baztán-vallei opnieuw voor een nieuw mysterie. De man die ze een jaar eerder voor moord gearresteerd heeft moet inmiddels voor de rechter verschijnen. Maar deze pleegt zelfmoord in een toilet van het gerechtsgebouw. Het enige dat hij achterlaat, is een cryptisch briefje met maar één woord: 'Tartallo'.

Tot ieder zijn verbijstering is dit niet de enige zelfmoord die wordt gepleegd waarbij een zelfde mythologische boodschap wordt achtergelaten. Doen zij dit in opdracht van iemand? Amaia en haar onderzoeksteam storten zich in het onderzoek tijdens de mistige, donkere winter en eindeloze regens van de Baztan-vallei. In dit beklemmende scenario raakt Amaia emotioneel betrokken bij de duistere zelfmoorden en wordt haar werk een persoonlijke last die al haar grenzen overschrijdt. Naarmate ze dichter bij de waarheid komt, komt degene die het dichtst bij haar staat in levensgevaar... In deze Netflix thriller lopen nogal veel personages rond, dus het is vooral goed opletten.