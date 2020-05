​Het schizofrene Trial by Media: kijkers naar de andere rijbaan

Hoeveel we ook houden van de documentairereeksen op Netflix, Trial by Media hadden we achteraf gezien misschien liever overgeslagen. Het is natuurlijk nogal dubbel: deze reeks bespreekt per aflevering een geruchtmakende rechtszaak uit de laatste vier decennia. En met deze documentairereeks wil Netflix juist laten zien welke invloed media-aandacht kan hebben op de uitkomst van een rechtszaak. En vooral: op de emoties van mensen: slachtoffers, nabestaanden, ‘fans’ en uiteindelijk ook de jury.



Trial by Media

Het is alsof je naar een auto-ongeluk kijkt. De toon van de nieuwe Netflix-docureeks Trial by Media wordt al meteen gezet bij de eerste aflevering. Deze zoomt in op een verhaal van een man die in een Jerry Springer-achtige talkshow te horen kreeg dat zijn beste vriend verliefd op hem was. Misschien niet de meest tactische manier om zoiets persoonlijks te onthullen, maar wellicht is iemand twee dagen later doodschieten een iets te rigoureuze reactie.

In de aflevering wordt uiteengezet wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Niet zozeer hoe deze man tot zijn daad kwam, want daar draait het in Trial by Media niet om. Het gaat vooral om het gedeelte wanneer Vrouwe Justitia zou moeten zegevieren. Het is goed dat ze een blinddoek voor heeft, want wat zich bij elke rechtszaak in deze docu ontvouwt doet pijn aan de ogen. Aan de andere kant kan het ook de tongen losmaken.