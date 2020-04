Dit zijn de nieuwe films en series op Netflix in mei 2020

Het dagelijks leven staat nog altijd volop in het teken van het coronavirus, en thuisblijven is echt de manier om deze crisis door te komen. Dat is niet eenvoudig, we raken het thuiszitten een beetje beu, en het begint met de aangename temperaturen echt aantrekkelijk te worden om er even op uit te trekken of om even een gezellig samenkomen met vrienden en/of familie.

Er komen iedere dag nieuwe manieren, mogelijkheden en ideeen voorbij om het thuisblijven wat aangenamer te maken. En ook onze favoriete streamingdienst komt nog steeds maandelijks met een flinke content update. In april zagen we ondermeer het vierde seizoen van La Casa de Papel voorbij komen. Er kwam ook een onverwachts vervolg op de spraakmakende Tiger King. Sinds een paar dagen is Extraction beschikbaar voor iedereen die een goede actiefilm kan waarderen. Maar ook bioscoop hits als Once Upon a Time in Hollywood en Ocean's 8 kijk je op Netflix. En ook voor mei staat er weer een flinke lijst titels die we deze maand kunnen verwachten.

Uiteraard zijn er weer een aantal nieuwe Originals, met o.a. The Eddy, Hollywood, Snowpiercer en Into the Night. Maar ook nieuwe seizoenen van ondermeer Workin' Moms, Dynasty en Dead to Me. Verder is ook het 7e en mogelijk laatste seizoen van The 100 vanaf 20 mei te zien bij The CW. Voorgaande jaren volgende Netflix altijd redelijk snel met het uitzenden van de afleveringen. Dus mogelijk wacht ons eind mei nog een kleine verrassing met de start van het laatste seizoen van The 100. Wat er verder deze maand allemaal op Netflix zal verschijnen zie je in onderstaande overzicht.

Netflix Original Series

Zoals altijd beginnen we met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze Original series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarvan er wekelijks een nieuwe aflevering toegevoegd zal worden.

Casi feliz, beschikbaar vanaf 1 mei.

Into the Night, beschikbaar vanaf 1 mei.

Hollywood, beschikbaar vanaf 1 mei.

Workin' Moms: seizoen 4, beschikbaar vanaf 6 mei.

Dead to Me: seizoen 2, beschikbaar vanaf 8 mei.

The Eddy, beschikbaar vanaf 8 mei.

Valeria, beschikbaar vanaf 8 mei.

Restaurants on the Edge: seizoen 2, beschikbaar vanaf 8 mei.

Rust Valley Restorers: seizoen 2, beschikbaar vanaf 8 mei.

Chichipatos, beschikbaar vanaf 15 mei.

White Lines, beschikbaar vanaf 15 mei.

Magic for Humans: seizoen 3, beschikbaar vanaf 15 mei.

La reina de Indias y el conquistador, beschikbaar vanaf 16 mei.

The Big Flower Fight, beschikbaar vanaf 18 mei.

Sweet Magnolias, beschikbaar vanaf 19 mei.

History 101, beschikbaar vanaf 22 mei.

Selling Sunset: seizoen 2, beschikbaar vanaf 22 mei.

Trailer Park Boys: The Animated Series: seizoen 2, beschikbaar vanaf 22 mei.

Control Z, beschikbaar vanaf 22 mei.

Dynasty: seizoen 3, beschikbaar vanaf 23 mei.

Space Force, beschikbaar vanaf 29 mei.

Blood & Water, ergens in mei.

Wekelijks nieuwe afleveringen zijn er van:

Snowpiercer, ergens in mei.

Netflix Original Films