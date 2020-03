Dit zijn de nieuwe films en series op Netflix in april 2020

Het zijn bijzondere tijden waarin we ons nu bevinden. Het coronavirus heeft Nederland lam gelegd. Velen zitten (of werken) thuis. De kinderen zijn thuis. Hetgeen zorgt voor een zwaardere belasting van het internet. Streamingdiensten, ook Netflix, hebben daarom de kwaliteit ietsje teruggeschroefd. Maar dat heeft geen impact op de kijkcijfers, in tegenstelling, die pieken nu juist.

Zoals iedere maand komt Netflix ook in april weer gewoon met een flinke content update. Er is weer een flinke lijst aan nieuwe series, films en documentaires die beschikbaar komen. Met deze maand weer een aantal favorieten. Zo kunnen we in april het vierde deel van de Spaanse monsterhit La Casa de Papel verwachten. Na het zien van de eerste beelden lijkt het erop dat het dreamteam weer toeslaat. We zien in de trailer ditmaal geen leidende, maar een lijdende Nairobi, terwijl Tokio weer haar mannetje staat en de regie lijkt te pakken. Een van de grootste vraagstukken is de terugkeer van Berlin, die toch echt dood leek te zijn na seizoen 3.

Wat we verder kunnen verwachten zie je in onderstaande overzicht:

Netflix Original Series

Zoals altijd beginnen we met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze Original series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarvan er wekelijks een nieuwe aflevering toegevoegd zal worden.

Nailed It!: seizoen 4, beschikbaar vanaf 1 april.

Sunderland 'Til I Die: seizoen 2, beschikbaar vanaf 1 april.

La Casa de Papel: deel 4, beschikbaar vanaf 3 april.

Terrace House: Tokyo 2019-2020: deel 3, beschikbaar vanaf 7 april.

Brews Brothers, beschikbaar vanaf 10 april.

Outer Banks, beschikbaar vanaf 15 april.

Fary: Hexagone: seizoen 2, beschikbaar vanaf 16 april.

Fauda: seizoen 3, beschikbaar vanaf 16 april.

El Dragón: Return of a Warrior: seizoen 2, beschikbaar vanaf 17 april.

Too Hot to Handle, beschikbaar vanaf 17 april.

De Twaalf, beschikbaar vanaf 17 april.

#blackAF, beschikbaar vanaf 17 april.

Hyena, beschikbaar vanaf 18 april.

Hi Bye, Mama!, beschikbaar vanaf 19 april.

Cooked with Cannabis, beschikbaar vanaf 20 april.

The Midnight Gospel, beschikbaar vanaf 20 april.

Absurd Planet, beschikbaar vanaf 22 april.

Win the Wilderness, beschikbaar vanaf 22 april.

The House of Flowers : Season 3, beschikbaar vanaf 23 april.

After Life: seizoen 2, beschikbaar vanaf 24 april.

Never Have I Ever, beschikbaar vanaf 27 april.

Nadiya’s Time to Eat, beschikbaar vanaf 29 april.

Extracurricular, beschikbaar vanaf 29 april.

Summertime, beschikbaar vanaf 29 april.

The Victims' Game, beschikbaar vanaf 30 april.

The Forest of Love: Deep Cut, beschikbaar vanaf 30 april.

The Circle Game, binnenkort beschikbaar.

Wekelijks een nieuwe aflevering is er van

Riverdale: seizoen 4.

Better Call Saul: seizoen 5.

Netflix Original Films