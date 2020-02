Deze nieuwe films en series zie je vanaf 1 maart 2020 op Netflix

Het is bijna maart, en dus staat lentemaand alweer voor de deur. In het zuiden des lands is iedereen nog aan het bijkomen van een week hossen tijdens carnaval. Anderen hebben lekker in Oostenrijk op de Skipiste gestaan. En dus is het is nu weer tijd voor het normale leven. En daar hoort Netflix inmiddels ook bij.

Vorige maand kwam er veel nieuwe content beschikbaar, met ondermeer Locke & Key, het tweede seizoen van Narcos: Mexico. Maar ook van Altered Carbon en Formula 1: Drive to Survive kwam er een tweede seizoen beschikbaar.

Netflix Original Series

Zoals altijd beginnen we met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze Original series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarvan er wekelijks een nieuwe aflevering toegevoegd zal worden.



Paradise PD: deel 2, beschikbaar vanaf 6 maart.

The Protector: seizoen 3, beschikbaar vanaf 6 maart.

On My Block: seizoen 3, beschikbaar vanaf 11 maart.

The Circle Brazil, beschikbaar vanaf 11 maart.

Elite: seizoen 3, beschikbaar vanaf 13 maart.

Kingdom: seizoen 2, beschikbaar vanaf 13 maart.

The Valhalla Murders, beschikbaar vanaf 13 maart.

Bloodride, beschikbaar vanaf 13 maart.

100 Humans, beschikbaar vanaf 13 maart.

Women of the Night, beschikbaar vanaf 13 maart.

Feel Good, beschikbaar vanaf 20 maart.

The Letter for the King, beschikbaar vanaf 20 maart.

Dare Me, beschikbaar vanaf 20 maart.

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker: Limited Series, beschikbaar vanaf 20 maart.

Signs, beschikbaar vanaf 25 maart.

Unorthodox, beschikbaar vanaf 26 maart.

Black Lightning: seizoen 3, beschikbaar vanaf 26 maart.

Ozark: seizoen 3, beschikbaar vanaf 27 maart.

Il processo, beschikbaar vanaf 27 maart.

Car Masters: Rust to Riches: seizoen 2, beschikbaar vanaf 27 maart.

The English Game, binnenkort beschikbaar.

Wekelijks een nieuwe aflevering

Better Call Saul: seizoen 5, beschikbaar vanaf 3 maart.

Riverdale: seizoen 4, beschikbaar vanaf 5 maart.

Netflix Original Films