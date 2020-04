Je zult maar Minister President zijn

Minister-President zijn in crisistijd in een gevecht tegen een onzichtbare en dodelijke tegenstander. Een tegenstander waarvan we niet waarom die er is, niet weten wat het wil, waarom het zich wil vermenigvuldigen en waarom het wil doden. Een tegenstander die je kunt isoleren maar niet kunt om zeep kunt helpen. Een tegenstander met de naam Covid-19, zonder gezicht die de hele wereld lam weet te leggen. Een tegenstander die koste wat kost moet worden gestopt.

En dan ben je Minister-President van Nederland, het dichtstbevolkte land binnen de Europese Unie. Net als al die andere landen strijden we hier met z’n allen tegen het corona-virus. Ons landje doet het goed, we blijven op 1,5 meter (en vaak nog meer), wassen handen, niesen in de elleboog, dragen nog geen mondkapjes en leven en werken zoveel mogelijk thuis. En dan zijn er de eerste effecten: de druk op de IC’s neemt af, er zijn minder opnames en kinderen mogen, weliswaar in aangepaste vorm, straks weer naar school. Verder is Covid-19 nog steeds onder ons en heeft het een vernietigende werking op onze economie. Covid-19 verspreidt en doodt niet alleen, het infecteert ook de samenleving op een manier die voor ons allen nieuw is.

Persconferentie

Terug naar onze Minister-President, Mark Rutte of gewoon Mark. Je vecht je kapot, houdt Nederland bij elkaar, lijkt over een energie te beschikken die we nog nooit bij welke politicus dan ook hebben gezien, verbindt en zorgt dat we dit samen doen. Je hebt, omdat dat je verantwoordelijkheid en je taak is, ook de eer om ons wekelijks de worstelingen van de regering en al die instanties die meestrijden tegen Covid-19 uit te leggen. En waarom beslissingen moeten worden genomen, niet omdat jij dat wil, maar omdat het belangrijk is om het virus geen tweede kans te geven.

De zucht van Mark Rutte

Dinsdagavond 19.00 uur, je mag weer, je mag wéér gaan uitleggen hoe de komende maanden eruit gaan zien, waar we iets loslaten om heel langzaam ons land weer een beetje te laten bewegen, en om nog steeds ook uit te leggen waarom dingen niet kunnen of gaan veranderen op korte termijn. Dan begin je, en is er eerst die zucht, een zucht die iedereen heeft gezien, de strijd van een Minister-President die zo graag goed nieuws wil brengen, die zegt dat hij er wakker van ligt en dat het hem bezig houdt, je misschien ook wel stukje voor stukje sloopt. We zien je Mark, we geloven je. Een taak die net als het virus bijna monsterlijk is. Nederland kijkt en ziet je zucht. Je staat niet alleen want Nederland gelooft je, is trots op je en reageert massaal op Twitter. De mooiste en misschien wel meest sprekende reactie komt van Martijn Konings (tijdelijk Martijn Wonings en op Twitter @MartijnKonings) zie onder.