​Campagne rijksoverheid: Alleen samen krijgen we corona onder controle

De Rijksoverheid start vandaag de campagne ‘alleen-samen’. Het doel van deze campagne is om Nederland helderheid te geven omtrent de meest recente corona maatregelen en handelingsperspectieven te bieden die bijdragen aan het beperken van de besmettingskans, de verspreiding van het virus, en het beperken van de maatschappelijke onrust.

Maatregelen Coronavirus

Bij het bekend maken van de eerste maatregelen, 2 weken geleden heeft campagnebureau BKB met bestaande huisstijlmiddelen van de Rijksoverheid een informatieve iconen campagne gemaakt. Naast deze crisis communicatie was er behoefte aan een campagne die mensen direct aanzet tot het veranderen van hun gedrag. Want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.