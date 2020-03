​De impact van het COVID-19 virus op Nederlandse ondernemers

Lege schappen in de supermarkt, afgelaste evenementen en een hoop thuisblijvers en thuiswerkers. Het COVID-19 virus, beter bekend als het Coronavirus, heeft inmiddels ook in ons land voeten aan de grond heeft gezet en dat gaat allesbehalve onopgemerkt voorbij. Aan de discussie of de genomen maatregelen van het RIVM en de opvolging daarvan door ieder individueel voldoende of onvoldoende zijn zullen we onze vingers niet branden, maar dat het ontregelde dagelijks leven gevolgen heeft voor Nederlandse bedrijven en ondernemers is duidelijk, ook in de retailsector.



Voorraadproblemen na virusuitbraak in China

Veel van de productielijnen waar onze economie op draait zijn gevestigd in China, waaronder die van Consumentenelektronica. “Nadat het virus half januari in China uitbrak kwamen de fabrieken en productielijnen daar geheel stil te liggen, waardoor al snel voorraad problemen ontstonden” zegt Jordi Pas, directeur van Hoesjes Outlet, een webshop die smartphone hoesjes en accessoires verkoopt. “Veel ondernemers kopen kortcyclisch in vanwege beperkt budget en opslagcapaciteit en het beperken van eventuele dode voorraad. Als je dan in plaats van elke twee weken voorraadaanvulling twee maanden geen voorraadaanvulling krijgt, kun je je bedenken dat vrijwel alle goedlopende producten lang en breed zijn uitverkocht. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de prestaties van de onderneming.”

De consument heeft even andere prioriteiten

Het virus is inmiddels onderwerp van de dag in Nederland. Het normale dagelijkse leven is ontregeld en dat zorgt ervoor dat de prioriteiten verschuiven. Niet alleen fysieke winkels zien een flinke terugloop van bezoekers, ook online worden webshops minder bezocht. “Ik snap eerlijk gezegd goed dat mensen nu niet bezig zijn met de aankoop van bijvoorbeeld een telefoonhoesje. In deze tijden zijn dat begrijpelijkerwijs de eerste zaken die van de prioriteitenlijst afvallen”. Dat heeft ook gevolgen voor werknemers. “Dat betekent helaas wel dat er minder werk is, oproepkrachten en werknemers met een nulurencontract zitten daardoor zonder werk thuis.”

Werknemers die thuis kunnen werken werken thuis en werknemers met minimale klachten worden ook verzocht thuis te blijven. Hoe lang het virus en daarmee de genomen voorzorgsmaatregelen zullen aanhouden is nog onbekend, maar hoe langer de situatie onveranderd blijft, hoe groter de problemen zullen worden voor bedrijven. “Kleinere ondernemingen hebben vaak geen buffer om dit soort onvoorziene problemen lang te overleven. In dit opzicht zijn de problemen in andere branches nóg groter, zoals in de horeca-branche. De vraag is maar of de overheid hen te hulp zal schieten mocht de problematiek langer aanhouden.”

Lichtpuntje

Hoewel de situatie op dit moment zorgwekkend is, zijn er ook lichtpunten. In China is het virus grotendeels op zijn retour. De fabrieken zijn weer open, de mensen weer aan het werk. Elders in de wereld worden stevige maatregelen genomen om het virus in te dammen en is de bewustwording bij de mensen toegenomen. Pas bekijkt de situatie pragmatisch:

“Hoe vervelend de situatie ook is voor de bedrijfsresultaten, er zijn belangrijker dingen in het leven. Als we met z’n allen verantwoordelijk omgaan met het probleem en zowel als organisaties als individueel ons steentje bijdragen, hoe sneller het normale leven zal terugkeren. In de tussentijd kunnen we deze tijd mooi gebruiken om weer wat meer in het gezin en elkaar te investeren.”

[Fotocredits © Feydzhet Shabanov - Adobe Stock]