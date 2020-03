Landelijk platform voor alle Coronahulp gelanceerd

Om alle vraag en aanbod van alle mensen, initiatieven, goede doelen en organisaties in Nederland veilig en effectief met elkaar te verbinden, lanceert het grootste vrijwilligersplatform van Nederland een coronahulpplatform. Hierop kan veilig gematcht worden, is het ook duidelijk waar de gaten vallen en dus extra begeleiding nodig is én is er oog voor de langere termijn hulp die nodig zal blijven wanneer de quarantaine maatregelen aanhouden.

Om de sociale gevolgen van de coronacrisis te verlichten, is er inmiddels een grote groep van mensen ontstaan die hun hulp aanbieden via allerlei kanalen, media en lokale initiatieven. De hulpvragen om hulp komen echter met veel moeite aanzienlijk langzamer op gang. Centraal staat aan beide kanten vanzelfsprekend de veiligheid.

Gelukkig zijn er ontzettend veel mensen én initiatieven die willen helpen. Om één centraal overzicht te creëren van vraag en aanbod op zowel landelijk als buurtniveau is het nationaal platform voor coronahulp gelanceerd. Inwoners die hulp willen bieden of vragen, (zorg)organisaties die namens cliënten hulp kunnen vragen of maatschappelijke initiatieven als YoungImpacts #OpaApp of Cor.Omapost plaatsen hierop gratis hun vraag en aanbod. Het platform stuurt automatisch een bericht wanneer er in jouw buurt een nieuwe vraag of aanbod is. Zo vind je elkaar snel en makkelijk.

De sociale impact van het coronavirus begint steeds groter te worden. De maatregelen hebben sociale gevolgen voor kwetsbare en eenzame Nederlanders; zo komen mensen in de problemen doordat ze geen boodschappen kunnen doen, geen eten kunnen bereiden, geen contact meer hebben met de buitenwereld of geen oppas hebben om mantelzorg te verrichten of naar hun werk te gaan.

Rol van het Coronahulp platform

Het landelijke coronahulp platform lost een aantal uitdagingen op die de afgelopen dagen de kop op staken. Allereerst lijkt er een gebrek aan hulpvragen te zijn. Hulpverleners blijken te druk om hulpvragen van cliënten door te zetten naar initiatieven. En niet elke oudere durft of kan makkelijk om hulp te vragen. Met als gevolg veel mooie initiatieven met veel aanbod maar nauwelijks vraag of reactie. Daarom is het coronahulp platform aangesloten op het NLvoorelkaar netwerk met ruim 10.000 zorg- en welzijnsorganisaties wat zorgt voor een instroom van hulpvragen.

Grootste uitdaging is veiligheid

Een tweede uitdaging is de veiligheid. De eerste coronafraudes zijn inmiddels al gepleegd, bijvoorbeeld bij het halen van boodschappen waar betaling met de pinpas bij komt kijken. Op het coronahulp platform worden alle activiteiten daarom gescreend met de speciale NLvoorelkaar software waardoor misbruik voorkomen kan worden. Ook dingen als AVG en digi-toegankelijkheid van helpers en hulpvragers zijn hierdoor geregeld.

Beheer van het platform op lange termijn

De grootste uitdaging is om deze positieve vibe ook op de lange termijn te behouden. Wanneer we over een aantal weken hopelijk weer aan het werk kunnen, zijn er nog steeds duizenden Nederlanders die kampen met de gevolgen van het coronavirus.



Prof. Dr. Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) zegt daarover: "Met een dergelijk platform kun je heel goed vrijwilligers blijven inspireren om zich in te zetten, niet alleen als er urgentie is zoals nu maar ook op de langere termijn”.

Oproep aan alle Nederlanders

Partners van het coronahulpplatform (VWS, 60 gemeenten, Erasmus Universiteit, duizenden zorg- en maatschappelijke organisaties en diverse bedrijven als Funda en NAC) roepen iedereen op om zich aan te sluiten bij dit initiatief en zich te registreren. Plaats een vraag en/of aanbod en je krijgt een mailtje als iets bij je past. Je helpt als organisatie ook door de link naar het coronahulp platform op je eigen website te zetten of te delen via mail, whatsapp of social media.