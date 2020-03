Coronaverveling tegengaan? Doe mee met de Lockdown Games

Nu de scholen gesloten zijn en veel kinderen thuis moeten blijven, dreigt verveling toe te slaan. Daarom organiseert Das Box, ontwikkelaar van stadsspelen, de Lockdown Games, een fotospel om thuis te spelen tegen andere gezinnen. Kinderen kunnen vanaf nu op woensdag en zondag tussen 14u en 16u plezier beleven met opdrachten en raadsels die speciaal werden aangepast aan quarantaine-tijden en perfect thuis uit te voeren zijn.

Hoe werkt het?



Elke woensdag- en zondagochtend zullen op de website van het bedrijf een spelcode en een reeks opdrachten voor die dag te vinden zijn. Het spel verloopt via een messenger chatbot en is volledig gratis en zelfstandig te spelen. Per opdracht worden punten uitgereikt, zo ontstaat een rangschikking tussen de deelnemers en wordt uiteindelijk ook een winnaar gekozen.

De Lockdown Games worden gratis georganiseerd zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.