Eerste digitale huisartsenpost van het land geopend

Eemland heeft de primeur voor de opening van het de eerste digitale huisartsenpost in Nederland. Het is gelijk een van de eerste nieuwe initiatieven in de strijd tegen het corona-virus. Het laat ook de strijdbaarheid in ons land zien om oplossingen te vinden voor zaken waar we het echt efficiënter moeten organiseren. Zeker is dat digitale huisartsenpost een model kan worden wat in de zorg heel veel vervolg zal krijgen. Het is een begin van een nieuwe economie nu al waarin we nieuwe modellen gaan zoeken en die, laten we het hopen, ook daarna een gevolg gaan krijgen. Dat de medische wereld en de zorg hierin voorgaan is begrijpelijk. De primeur is ook een oproep aan ons allen om mee te denken en daar ondersteuning te bieden waar mogelijk.

Eemland heeft de primeur

Ruim 350.000 mensen in de regio Eemland (Amersfoort en Barneveld) kunnen vanaf vandaag elke avond en in het weekend digitaal een consult krijgen van huisartsen van Huisartsenpost Eemland. Ook inwoners uit de regio die ernstige klachten hebben en denken het corona-virus te hebben, kunnen via de digitale huisartsenpost hun (zorg)vraag insturen. Hiermee maakt Huisartsenpost Eemland het voor haar patiënten mogelijk om snel zicht te krijgen of ze getest moeten worden of opname nodig is en verlaagt zij de enorme werkdruk bij huisartsen en assistenten die is ontstaan door het corona-virus.

De afgelopen dagen is de onlinedienst, genaamd Spreekuur, vanwege de coronacrisis vervroegd getest in een pilot. Inmiddels zijn al ruim 140 patiënten digitaal geholpen. Dianne Jaspers, medisch directeur en huisarts van Huisartsenpost Eemland: “Doordat we patiënten digitaal op afstand kunnen helpen, wordt het risico op besmetting in de huisartsenpost verder gereduceerd.

Patient kan meer zelf doen

Het ontlast vooral de triagisten en artsen, omdat een deel van het voorwerk door de patiënt wordt gedaan en we minder tijd kwijt zijn met een consult. Ook kunnen we een betere beoordeling doen dan door de telefoon, waardoor er uiteindelijk veel minder patiënten naar de huisartsenpost hoeven te komen, Dat geldt ook voor de digitale consulten die we afnemen voor niet-corona gerelateerde klachten als huidinfecties, wonden, keel-, oog-, en blaasontstekingen. Want door de druk op corona, raken die hulpvragen ook steeds meer in de verdrukking.”

Digitaal spreekuur

Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto of video toe te voegen. Dit scheelt een heleboel werk voor de huisarts en de triagist. De vragen per behandelgebied zijn samengesteld en opgebouwd conform NHG-richtlijnen en NTS-standaarden. Ook zijn de vragen gevalideerd door het UMCU in samenwerking met triagisten en huisartsen.

Huisartsen die in de regio verbonden zijn aan de huisartsenpost Eemland, krijgen deze informatie vervolgens overzichtelijk aangeboden via een digitaal systeem en kunnen vlot het consult afhandelen via een chat, maar desgewenst ook videobellen. Ook komt er een automatisch een samenvatting in het elektronisch patiëntendossier. Als er sprake is van zeer urgente spoed, dan krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen.