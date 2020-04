Nicolette van Dam demonstreert de 1,5-meter-economie in de horeca

Het antwoord op de vraag hoe de wereld er straks uit gaat zien als de horeca weer open mag, weet op dit moment nog niemand. Maar één ding is zeker: in de horeca is anderhalve meter afstand simpelweg onmogelijk. Voor wie dat nog niet helemaal door had heeft Nicolette van Dam, actrice en tevens restauranthouder, vandaag een hilarische demonstratie gegeven in een filmpje op Instagram. Een half miljoen vertoningen en ruim 17k reacties onder de post geven aan dat eigenlijk iedereen wel begrijp dat het voor de horeca echt geen optie is om zoveel afstand te houden.

1,5 meter is het nieuwe normaal

Volgens het kabinet is 1,5 meter afstand 'het nieuwe normaal' en die vlieger gaat op voor een hoop verschillende branches. Maar niet voor de horeca, net als voor bijvoorbeeld de luchtvaart. En dus staan we met z'n allen voor een grote uitdaging. Los van het feit dat koks in de meeste restaurantkeukens simpelweg die afstand niet kunnen bewaren, is het wellicht voor een aantal horecazaken ook niet rendabel om dan open te gaan, omdat ze niet voldoende mensen kwijt kunnen om winst te maken.

En dus dacht Nicolette van Dam, eigenaresse van Brasserie van Dam in Amsterdam, dat er maar één manier is om te laten zien dat 1,5 meter in de horeca niet werkt. Door het te laten zien. Met een knipoog uiteraard. Of het iets aan de situatie gaat veranderen? Nee, dat niet, maar even lachen tijdens deze crisis kan geen kwaad.