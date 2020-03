Hier zoeken Nederlanders op in relatie tot het coronavirus

Het coronavirus, ook bekend als COVID-19, werd een aantal maanden geleden ontdekt in Wuhan (China). Coronavirussen (CoV) zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals in het Midden-Oosten, het ademhalingssyndroom (MERS-CoV) en het ernstig acuut ademhalingssyndroom (SARS-CoV).

Het huidige Coronavirus (COVID-19) is een nieuwe stam die in 2019 werd ontdekt en niet eerder bij mensen is geïdentificeerd. Inmiddels heeft het virus zich verspreid over een groot deel van de wereld.



Wij allen hebben vragen, veel vragen, onmogelijke vragen en zoeken naar antwoorden die er soms gewoon nog niet zijn. De media knalt over ons heen met nieuws over het coronavirus maar helaas ook met "nepnieuws" (fakenews). Wat we het meeste doen is zoeken naar antwoorden en dat begint in vrijwel alle gevallen in Google. Met behulp van Google Trends is het mogelijk om in kaart te brengen waar wij wereldwijd naar zoeken online.



Voor Nederland is er nu een speciale site beschikbaar die weergeeft waar Nederlanders naar zoeken in relatie tot het coronavirus. Deze pagina wordt regelmatig geupdate met de meest actuele informatie. Hieronder vindt je alvast een aantal voorbeelden. Meer grafieken zijn op de speciale website te raadplegen.